La scorsa settimana, e precisamente il 4 marzo, Apple ha annunciato i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici equipaggiati col chip M3.

Le novità, come sappiamo, sono tutte sotto la scocca, e hanno a che fare con l’adozione dell’ultimo SoC della serie Apple Silicon. Ma non solo: per quanto riguarda il modello base, quello da 256 GB di memoria, c’è una differenza in più rispetto alla generazione precedente.

Due chip flash sono meglio di uno

MacBook Air M3, nella sua versione entry-level, fa affidamento infatti su due chip flash da 128 GB in parallelo, e non su una memoria unificata da 256 GB come il suo predecessore con M2. Come emerge dai benchmark svolti dal canale YouTube Max Tech, si tratta di una soluzione che garantisce un aumento sostanziale delle prestazioni in lettura e scrittura dell’SSD.

Nello specifico, stiamo parlando di circa 1.584 MB/s in scrittura per MacBook Air M2 (immagine a sinsitra), mentre con MacBook Air M3 e le sue due memorie NAND da 128 GB i numeri migliorano sensibilmente, raggiungendo quota 2.108 MB/s (immagine a destra).

Lo stesso discorso vale pure per le velocità di lettura: MacBook Air M2 si ferma a 1.576 MB/s (immagine a sinistra), mentre MacBook Air M3 gli fa mangiare la polvere con 2.880 MB/s (immagine a destra). Da notare che MacBook Air M2 base, con la sua memoria unificata, fa registrare dati peggiori anche di MacBook Air M1 con taglio da 256 GB.

Nel complesso, quindi, stiamo parlando di un incremento del 33% della velocità di scrittura e addirittura dell’82% per quella di lettura. Un fattore che, se si sta puntando all’acquisto di un modello base da 256 GB di SSD, può a vere un bel peso assieme al nuovo chip nel preferire l’ultimo MacBook Air M3 (che è già disponibile all’acquisto su Amazon) al fratello con M2 (anche lui è su Amazon, ovviamente ad un prezzo più basso rispetto all’ultimo arrivato).