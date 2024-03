Dopo che lo sviluppatore dell’emulatore Switch Yuzu ha subito alzato le mani di fronte alla causa intentata da Nintendo, la comunità degli emulatori delle console della casa di Kyoto ha accusato un duro colpo e tutta la scena ne sta risentendo.

Lo sviluppatore di DraStic, il popolare emulatore della console Nintendo DS, ha annunciato di aver reso la sua app completamente gratuita su Android.

DraStic DS Emulator diventa gratis

Prima di oggi DraStic DS Emulator era a pagamento, ma l’app gratuita non durerà, in quanto lo sviluppatore ha affermato che intende eliminarla definitivamente per evitare di entrare in causa con Nintendo.

Nel frattempo anche il noto server Discord per Steam Deck ha chiuso temporaneamente il suo intero canale di emulazione per timore di ripercussioni, scusandosi per la decisione intrapresa a denti stretti. Inoltre il server Discord per Ryujinx, un altro apprezzato emulatore di Nintendo Switch, ha smesso di accettare inviti.

Senza Yuzu e Citra, realtà come EmuDeck sono costrette a trovare delle alternative. EmuDeck ricorre a Ryujinx per l’emulazione di Nintendo Switch e sta testando Panda3DS come sostituto a Citra.

A questo punto è chiaro che tutta la scena dell’emulazione Nintendo sta drizzando le orecchie per timore della pesante mano del colosso giapponese.

