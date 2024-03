Ieri Apple ha rilasciato iOS 17.4 e iPadOS 17.4, “aprendo” i suoi due sistemi operativi nell’Unione Europea come previsto dal Digital Markets Act (DMA).

La rivoluzione riguarda vari aspetti, tra i quali anche la gestione del denaro da parte degli utenti iPhone e iPad.

La società sta infatti mettendo a disposizione l’API FinanceKit che aggiunge un modo più semplice per gli utenti Apple Card, Apple Cash e Savings di tenere traccia dei propri saldi e transazioni attraverso app di terze parti.

In Europa arrivano anche i pagamenti alternativi per iPhone e iPad

Le app di gestione del denaro YNAB, Monarch e Copilot hanno implementato il supporto per la nuova funzionalità che dovrà essere configurata manualmente dalle rispettive app.

Dopo la configurazione, YNAB fa notare che le transazioni dovrebbero essere importate automaticamente ogni volta che l’utente apre la sua app o addirittura quando la sua app è in esecuzione in background, tuttavia il post di YNAB chiarisce che la funzionalità è disponibile esclusivamente negli Stati Uniti.

Nello Spazio Economico Europeo l’aggiornamento iOS 17.4 consente inoltre agli sviluppatori di terze parti di utilizzare le funzionalità NFC dell’iPhone per offrire pagamenti contactless, in seguito a un’indagine dell’antitrust UE.

Vale la pena ricordare che per soddisfare quanto stabilito dal Digital Markets Act europeo, Apple ha dovuto includere anche il supporto per gli app store di terze parti e per i browser alternativi.