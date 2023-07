L’Amazon Appstore sta guadagnando terreno su Windows 11, con un’esperienza migliorata e una maggiore disponibilità per gli sviluppatori. In questo articolo andiamo ad esplorare le ultime novità riguardanti l’integrazione delle app Android su Windows 11 e come Amazon e Microsoft stanno lavorando insieme per offrire un’esperienza più completa agli utenti.

L’Amazon Appstore si espande su Windows 11

Quando Windows 11 è stato annunciato nel 2021, una delle caratteristiche principali che ha catturato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori è stata la possibilità di supportare le app Android, anche se non in maniera nativa; tuttavia nel corso del tempo gli utenti hanno presto scoperto che solo alcune app dell’Amazon Appstore erano ufficialmente supportate nell’anteprima del nuovo sistema operativo, in quanto l’esperienza offerta da queste app su Windows 11 non era ottimale e l’implementazione presentava diversi problemi.

Nonostante le difficoltà iniziali, Amazon e Microsoft hanno lavorato insieme per risolvere alcuni problemi e rendere l’Amazon Appstore su Windows 11 disponibile per gli sviluppatori. In un annuncio sulla sua pagina dedicata agli sviluppatori, il colosso dell’e-commerce ha dichiarato che il suo Amazon Appstore è ora accessibile a tutti gli sviluppatori, grazie alla collaborazione con Microsoft attraverso il Windows Subsystem for Android (WSA).

Questa partnership permette agli sviluppatori di raggiungere milioni di clienti di PC Windows senza dover creare applicazioni desktop dedicate. A tal proposito, nel proprio comunicato Amazon cita diversi casi di successo, tra cui Epic Seven, Hungry Shark Evolution, TikTok e tanti altri.

Disponibilità per gli sviluppatori e prospettive future

È importante sottolineare che la disponibilità generale per gli sviluppatori non coincide con quella per i consumatori finali. L’Amazon Appstore è ancora in anteprima per gli utenti di Windows 11, il che significa che si potrebbero riscontrare problemi significativi nell’utilizzo delle varie app disponibili. Tuttavia, con questa mossa Amazon incoraggia gli sviluppatori a sfruttare l’Appstore e il WSA per creare e testare applicazioni orientate al mercato desktop di Windows 11.

Amazon invita gli sviluppatori interessati a consultare la guida alla compatibilità con Windows, le FAQ, GitHub e altre risorse specifiche per i desktop per aggiungere il supporto per tastiera e mouse tramite l’Amazon Input SDK, il Live App Testing e il debug. Gli sviluppatori devono anche assicurarsi di avere una configurazione supportata con almeno 8 GB di RAM e WSA installato per poter creare e testare le proprie applicazioni.

Nonostante non siano state fornite tempistiche precise, è evidente che Microsoft e Amazon si stanno preparando per la annunciare la disponibilità dell’Amazon App Store su Windows 11 a livello globale per gli utenti finali del sistema operativo di Microsoft. Attualmente l’implementazione è disponibile in anteprima in 31 Paesi, con oltre 20.000 app presenti nello store.

L’espansione dell’Amazon Appstore su Windows 11 rappresenta un passo in avanti importante per entrambe le aziende e per gli sviluppatori di app Android. Sebbene l’integrazione abbia avuto un inizio difficile, la collaborazione tra Amazon e Microsoft sta portando a miglioramenti significativi e all’apertura dell’Appstore a un pubblico sempre più ampio. Gli sviluppatori e gli utenti possono quindi aspettarsi un’esperienza più affidabile e completa nel prossimo futuro, con un crescente numero di app Android disponibili su Windows 11. Non ci resta che attendere gli sviluppi, in attesa del lancio ufficiale dello store di Amazon dedicato alle app per Windows.

