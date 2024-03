Insieme al nuovo MacBook Air con chip M3 Apple ha presentato dei nuovi colori primaverili per le cover di iPhone 15 e per i cinturini di Apple Watch.

Già da oggi sono disponibili le nuove custodie MagSafe per iPhone 15 con le nuove colorazioni: sole, blu chiaro, menta fredda e rosa. A queste si aggiungono quelle già precedentemente disponibili come: blu tempesta, grigio creta, aranciata, cipresso, blu inverno, guava, rosa confetto e, infine, nero.

Anche i cinturini per Apple Watch si rifanno il look con nuovi colori per diversi modelli.

Per le versioni Solo Loop i nuovi colori sono: blu oceano, menta fredda e rosa.

Per la versione Sport Loop abbiamo blu oceano e menta fredda

La versione cinturino Sport si impreziosisce con menta fredda, sole e blu chiaro

Per i cinturini Solo Loop intrecciato, invece, i nuovi colori sono: sole, blu chiaro e rosso lampone