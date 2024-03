Il mese di marzo 2024 è appena iniziato e Meta ha pensato bene di ricordare ai propri utenti un’importante data di scadenza ormai prossima: tra poche settimane, tutti gli account Oculus verranno cancellati definitivamente, con la conseguenza che tutti coloro i quali non avranno completato per tempo la migrazione ad un account Meta incorreranno nella perdita di tutti i giochi, degli acquisti e del credito sullo store.

Del resto, la fine degli account Oculus in favore di quelli Meta era in preparazione già da anni: sin dal 2020, la società allora nota con il nome di Facebook aveva iniziato a richiedere ai propri utenti l’iscrizione attraverso un account Facebook; nel 2022, il passo successivo, con gli account Meta che hanno preso definitivamente il posto di quelli Facebook per l’accesso al metaverso e per l’utilizzo dei servizi legati ai visori Quest. Da gennaio 2023, poi, Meta ha iniziato ad impedire il log in agli account Oculus e adesso siamo all’epilogo: a tutti i possessori di un visore Quest restano solo poche settimane per ultimare la migrazione dal proprio account Oculus ad uno Meta.

Come si legge nella mail inviata da Meta ai propri utenti e visibile nel seguente screenshot, la scadenza è fissata per il 29 marzo 2024: in tale data, tutti gli account Oculus verranno rimossi, senza possibilità di riattivazione o di recupero di dati come app e acquisti in app, credito sullo store, lista degli amici, contenuti eventualmente creati ed obiettivi raggiunti. Tutti gli utenti interessati possono visitare questa pagina, registrare un account Meta con la stessa email utilizzata per il vecchio account Oculus e da lì recuperare tutti i propri dati.

La mail in discorso è stata ricevuta anche da numerosi utenti che hanno già completato la migrazione e non è chiaro se si tratti di un banale errore o se vi sia qualche adempimento da fare. Allo stato, Meta non ha risposto alle richieste di chiarimento dei colleghi di The Verge.

