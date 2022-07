A dispetto del cambio di nome e del maggior focus sul metaverso, Facebook ha finora conservato un ruolo di primaria importanza nella suite software di Meta al fine di attirare un maggior numero di utenti del vastissimo ecosistema verso questa realtà ancora nuova. Mentre quest’ultima parte potrebbe rimanere ancora vera per molto tempo, la compagnia di Mark Zuckerberg, con l’annuncio degli account Meta, ha appena dimostrato in modo chiaro di voler fare in modo che i prossimi utenti non siano necessariamente legati ad un network che genera ancora il grosso delle entrate — permettendo di finanziare nuovi progetti —, ma che non rappresenta il cuore della sua trasformazione.

Account Meta in breve

Gli aspetti più importanti ricavabili dall’annuncio sono tre e sono i seguenti:

a partire dal mese di agosto 2022, ci sarà il roll out dei nuovi account Meta, che saranno il nuovo standard mediante il quale gli utenti effettueranno il log in ai propri visori VR, per i quali non sarà più necessario utilizzare (o, più in generale, avere) un account Facebook;

una volta creato il proprio account Meta, agli utenti verrà altresì richiesto di creare un profilo Meta Horizon, descritto come un profilo social in realtà virtuale;

al fine di controllare gli elementi del profilo Meta Horizon visibili dagli altri utenti, verranno introdotte tre nuove opzioni per la privacy: Open to Everyone, Friends and Family e Solo.

L’annuncio dei nuovi account Meta è stato dato da Mark Zuckerberg in persona, che li ha presentati come il nuovo metodo di accesso agli headset VR da parte degli utenti, del tutto svincolato dal loro account Facebook.

La novità entrerà in funzione a partire dal mese prossimo, dunque il cambiamento è già imminente e vuol dire che da agosto 2022, tutti coloro i quali configureranno un nuovo dispositivo Meta VR e gli utenti avessero precedentemente unito il proprio account Oculus a quello Facebook, dovranno creare un nuovo account Meta dedicato e poi anche un profilo Meta Horizon. Soltanto in caso di utilizzo di un account dedicato Oculus per effettuare l’accesso sarà possibile non adeguarsi al cambiamento fino all’1 gennaio 2023, quando comunque tale account diventerà l’unica chiave di accesso al metaverso.

In sede di annuncio è stato precisato che l’account Meta non è un profilo social media, ma soltanto uno strumento di accesso e di gestione delle app acquistate; le funzionalità di tale account verranno ampliate in futuro per renderlo utilizzabile con altri dispositivi Meta. Tale account potrà essere aggiunto al Centro gestione account accanto a quelli di Facebook e Instagram per fruire di esperienze connesse tra le varie piattaforme di Meta — come ad esempio trovare gli amici di Facebook per giocare in VR oppure rimanere in contatto con quelli di Messenger —, ma questo passaggio sarà facoltativo.

Meta Horizon: il profilo social in VR

Poco sopra si è detto che l’account Meta non sarà l’equivalente di un profilo social, ma questo elemento non sarà comunque assente, anzi: una volta creato l’account, ogni utente verrà reindirizzato alla creazione di un profilo Meta Horizon, questo sì un profilo social per VR e altre piattaforme (come i browser web).

Ciascun utente potrà personalizzare il proprio aspetto virtuale, scegliere uno username unico e un nome utente visibile agli altri quando in VR, impostare un’immagine di profilo e un avatar e quant’altro.

Ciascun utente potrà creare un solo profilo Meta Horizon per account Meta e gli amici di Oculus verranno diventeranno follower, proprio come avviene su Instagram. Per i già possessori di un visore Oculus, gli amici verranno automaticamente convertiti in follower. Naturalmente, non mancherà la possibilità di smettere di seguire qualcuno in qualsiasi momento.

Socializzazione e privacy

Se da una parte questo nuovo sistema offrirà maggiori possibilità di socializzare con altri utenti, dall’altra ognuno potrà scegliere se condividere oppure no lo stato di attività, gli aggiornamenti di attività (app e traguardi raggiunti) coi propri follower.

Inoltre, saranno presenti dei controlli per la privacy: nel menu dedicato sarà possibile scegliere tra le opzioni Open to Everyone, Friends and Family e Solo. In sostanza, si potrà avere un profilo pubblico, aperto solo ad amici e parenti oppure completamente privato (in questa modalità, i follow non saranno automatici, ma come su Instagram si potrà approvare o meno la richiesta). L’opzione potrà essere modificata in qualsiasi momento. Anche in modalità privata, comunque, gli utenti compariranno nei risultati di ricerca e saranno visibili le informazioni del profilo (immagine, avatar, username, nome, numero di follower e di utenti seguiti) al netto di follower e utenti seguiti. Per gli utenti di età compresa tra i 13 e i 17 anni, il profilo sarà sempre privato per impostazione predefinita.

