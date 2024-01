Ieri Mark Zuckerberg fornito alcuni aggiornamenti sui piani di Meta nel campo dell’intelligenza artificiale. L’obiettivo dell’azienda è quello di realizzare un’intelligenza artificiale generale (AGI), quindi dotata delle stesse capacità cognitive umane, a differenza di quelle attuali generative e conversazionali come ChatGPT. Per realizzare ciò Meta acquisterà centinaia di migliaia di schede grafiche di Nvidia.

Mark Zuckerberg svela i piani di Meta per realizzare l’AGI

Nel video condivisi su Facebook, Zuckerberg spiega che Meta sta costruendo il prossimo modello linguistico di grandi dimensioni chiamato Llama 3, il cui addestramento sfrutterà una potentissima infrastruttura di calcolo in fase di realizzazione.

Il numero uno di Meta ha annunciato che entro la fine dell’anno l’arsenale dell’azienda si arricchirà con 350.000 GPU H100 di Nvidia, raggiungendo una capacità di elaborazione totale equivalente a quasi il doppio rispetto a ora.

Zuckerberg ha tuttavia chiarito che l’AGI di Meta sarà open source, cosa non da poco rispetto ad esempio a OpenAI, in quanto si sa poco o niente di come quest’ultima ha sviluppato e addestrato ChatGPT.

Secondo Zuckerberg l’intelligenza artificiale servirà anche ad accelerare la realizzazione del metaverso, in cui Meta sta ancora investendo parecchio, poiché vede un futuro dove i mondi virtuali sono generati dall’IA e popolati da personaggi dotati di intelligenza artificiale che accompagnano le persone reali.

Mark Zuckerberg ha indicato soprattutto dispositivi indossabili come i Ray-Ban Meta Smart Glasses, tra i dispositivi migliori per interagire con l’intelligenza artificiale, in quanto hanno il design giusto per permettere all’IA di elaborare quello che l’utente vede e ascolta.

