Nintendo sta facendo causa agli sviluppatori dell’emulatore Switch Yuzu per violazione di copyright. La scena dell’emulazione reagisce con aria di sfida alla causa, poiché ritiene che il colosso giapponese abbia lo scopo di intimidire anche altri sviluppatori di emulatori della console Nintendo Switch.

Nintendo è solita proteggere la sua proprietà intellettuale con mezzi tutt’altro che amichevoli, ma nel caso degli emulatori la questione del copyright è più complicata, in quanto consentono di riprodurre giochi copiati illegalmente, ma ciò di per sé non costituisce una violazione del diritto d’autore.

Nintendo fa causa agli sviluppatori di Yuzu

La comunità di sviluppatori di emulatori Nintendo sta reagendo con delle opinioni diverse. Alcuni affermano di rispettare i contenuti protetti da copyright, mentre altri si sentono protetti dal fatto che rendono disponibili i loro progetti solo a pochi utenti.

Altri sviluppatori di emulatori Nintendo si sentono al sicuro in quanto non sono cittadini americani, ma la maggior parte di questi sviluppatori emula console che sono state lanciate sul mercato da decenni, mentre Yuzu emula una console assolutamente attuale.

È difficile pensare che Yuzu venga utilizzato per la conservazione e l’utilizzo legale dei giochi. Un conto è la conservazione delle opere e un conto è la pirateria.

Una paio di settimane fa è emerso che l’attesissima console di nuova generazione Nintendo Switch 2 potrebbe arrivare il prossimo anno.