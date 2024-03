Abbiamo provato Apple Mac mini M2 poco più di un anno fa, un mini PC già molto interessante al prezzo di listino che, in queste ore, lo diventa ancor di più grazie ad alcune offerte che permettono di risparmiare parecchio. È scontato ai prezzi più bassi mai proposti su Amazon, cifre a cui si sono allineati anche altri negozi come MediaWorld e Comet. Per tutti i dettagli, seguiteci.

Super offerta per Apple Mac mini M2 su Amazon, e non solo

È uno dei Mac più di successo, sia nella versione attuale che nella precedente con Apple Silicon M1, complice il prezzo competitivo e la qualità offerta. Apple Mac mini è un mini PC che va bene per la maggior parte delle persone che cercano un prodotto con cui navigare e lavorare, a patto di non avere particolari esigenze e di utilizzare quotidianamente software pesanti.

La versione di cui vi parliamo oggi disponibile in offerta su Amazon, è la più recente, quella con il chip Apple Silicon M2 in versione base, con 8 GB di memoria unificata (RAM) e unità SSD da 256 GB, la versione più economica, insomma. Di listino costa 729 euro ma, è possibile acquistarla a 549 euro su Amazon, per un -25% di sconto, il prezzo più basso mai raggiunto sullo store.

Acquista Apple Mac mini M2 8 – 256 GB a 549 euro su Amazon

Come anticipato, volendo, si può comprare alla stessa cifra anche sul sito di MediaWorld e di Comet; ecco tutti i link all’acquisto:

Per i più esigenti, c’è anche la versione di Apple Mac mini M2 con 512 GB di memoria interna, anch’essa disponibile in sconto su Amazon e MediaWorld ai prezzi più bassi di sempre: 699 euro invece di 959 euro, cioè con uno sconto del 27%:

Altrimenti, se cercavate la versione più potente, anche Apple Mac mini con chip M2 Pro con 16 GB di RAM e SSD da 512 GB è in offerta al minimo storico su Amazon, acquistabile scontato del 21%, costa cioè 1.249,99 euro invece di 1.579 euro; anche in questo caso lo stesso prezzo viene proposto anche sul sito di MediaWorld. Ecco i link utili:

Sono offerte slegate da campagne promozionali, ragion per cui i prezzi potrebbero tornare presto a cifre più normali. Ergo, fareste bene a non pensarci troppo.

Leggi anche: tutte le nostre guide agli acquisti e i migliori mini PC Windows di questo mese, la nostra selezione

Per non perdere le offerte del momento sappiate che potete iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech o al canale WhatsApp PrezziTech, e seguirci sui nostri portali per spulciare le nostre pagine con le offerte per categoria.