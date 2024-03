È in fase di distribuzione un nuovo aggiornamento ricco di novità per gli smartwatch Amazfit, update che introduce alcune nuove funzioni su T-Rex Ultra, Falcon e la serie Cheetah (Pro, Square e Round). Annunciato sul gruppo di Facebook Amazon Official Outdoor Community, dovrebbe essere disponibile nel giro di pochi giorni. Intanto, scopriamone le novità.

Le novità per Amazfit Cheetah, Falcon e T-Rex Ultra e come aggiornare

Non è Zepp OS 3.5, l’aggiornamento corposo di cui vi parlavamo nei giorni scorsi, atteso in Italia per il mese di maggio. Si tratta tuttavia di un upgrade sostanzioso, che introduce diverse novità a tema sportivo su Amazfit T-Rex Ultra, Amazfit Falcon e Amazfit Cheetah (versioni Pro, Square e Round).

In mancanza di un changelog, riportiamo quanto emerso dal post di annuncio citato, secondo cui l’aggiornamento introduce i nomi delle strade nelle mappe offline per orientarsi più facilmente, le opzioni per personalizzare meglio il rilevamento automatico delle discese nelle attività di sci e questionari più precisi per i piani di allenamento per la corsa di Zepp Coach. Nuove anche la funzione di calibrazione del GPS e l’opzione per usare lo smartwatch come cardiofrequenzimetro, per far leggere i dati rilevati in tempo reale da dispositivi di terze parti, ad esempio i ciclocomputer.

Come anticipato, si tratta di un aggiornamento in fase di rilascio da poche ore, che potrebbe non essere ancora disponibile per tutti. Per verificare la disponibilità, basta aprire l’app Zepp dello smartphone, accedere al proprio Profilo, selezionare lo smartwatch e toccare la voce “Verifica aggiornamenti”.

