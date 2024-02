In un post sul blog di Microsoft dedicato agli sviluppatori, Joshua Tucker, program manager dell’azienda, ha presentato DirectSR, una nuova API che permetterà agli sviluppatori di videogiochi di integrare i loro prodotti molto più facilmente alle funzioni di upscaling AI di NVIDIA, AMD e Intel.

Con le aziende produttrici di schede grafiche che stanno sviluppando indipendentemente sistemi in grado di “migliorare” la grafica di molti videogiochi, DirectSR viene presentata come l’anello mancante per l’integrazione tra i servizi offerte da queste aziende (NVIDIA DLSS Super Resolution, AMD FidelityFX Super Resolution e Intel XeSS) e Windows.

In effetti il post di Tucker arriva appena un paio di settimane dopo la scoperta, in una versione di test di Windows 11, di una funzione “Automatic Super Resolution” che prometteva di “usare l’AI per rendere i giochi supportati più fluidi e dettagliati”. La notizia adesso appare più chiara e si può inserire all’interno del progetto di Windows di integrare DLSS, FSR e XeSS con i propri sistemi, piuttosto che crearne uno alternativo a questi.

La novità introdotta da DirectSR, e che farà felici tanto gli sviluppatori di videogiochi quanto i produttori di schede video, è che adesso basterà interpellare questa API nel codice di gioco per poterlo adattare alle diverse tecnologie di AI-upscaling invece che scrivere righe di codice diverse per ognuna delle alternative.

Microsoft ha poi dato appuntamento alla prossima Game Developers Conference (GDC) il 21 Marzo dove, insieme a AMD e NVIDIA, mostrerà in anteprima ciò che sarà possibile realizzare con DirectSR e introdurrà Work Graphs, un’altra API utile a gestire le performance e l’efficienza delle GPU.