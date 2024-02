Microsoft potrebbe migliorare la grafica dei giochi in Windows 11 grazie a una funzionalità simile a DLSS di NVIDIA che utilizza l’intelligenza artificiale per eseguire l’upscaling dei giochi e migliorare il frame rate e la qualità dell’immagine.

Durante il fine settimana l’utente PhantomOcean3 ha affermato su X di aver scoperto la funzionalità all’interno delle ultime versioni di prova di Windows 11.

Windows 11 dovrebbe migliorare la grafica dei giochi con la super risoluzione automatica

Stando a quanto riportato nel post, Microsoft descrive la funzionalità come un modo per utilizzare l’intelligenza artificiale per eseguire i giochi supportati in modo più fluido e con dettagli migliorati. La nuova opzione è attualmente presente nelle opzioni di sistema nelle ultime versioni di prova di Windows 11 alla voce “super risoluzione automatica”.

Microsoft non ha ancora annunciato ufficialmente questa nuova funzionalità per Windows 11 e al momento non è chiaro esattamente come funzionerà, né se richiederà hardware specifico.

La tecnologia DLSS di NVIDIA sfrutta i tensor core forniti sulla sua gamma di schede grafiche RTX, mentre FSR di AMD e XeSS di Intel sono gestiti dall’hardware della GPU.

Windows 11 dovrebbe ottimizzare anche la gestione del colore

Sembra inoltre che Microsoft stia lavorando anche su una funzionalità di gestione del colore migliorata per Windows 11 che dovrebbe essere particolarmente utile con l’ultima serie di monitor OLED che utilizzano HDR.

Con le modifiche individuate nelle versioni Canary e Dev, la gestione del colore verrà integrata nella sezione principale delle impostazioni dello schermo di Windows 11, consentendo agli utenti di impostare profili colore per sRGB e DCI-P3.

Inoltre è presente anche una nuova funzionalità che controllerà automaticamente questi vari profili colore, tuttavia non è chiaro se gli utenti di Windows 11 saranno in grado di modificare facilmente le curve di gamma.

Attualmente Windows non dispone di un buon sistema di gestione del colore a livello di sistema operativo, quindi i giocatori sono costretti ad aggiungere profili colore personalizzati tramite una finestra di dialogo dall’aspetto obsoleto.

