Corsair amplia la propria offerta di periferiche da gaming e annuncia il debutto sul mercato italiano di due nuovi mouse della serie M75, prodotti che vanno ad affiancare il già ottimo Corsair M75 Air presentato lo scorso autunno e mirano ai gamer più esigenti in fatto di prestazioni e qualità. Nel dettaglio si tratta dei modelli Corsair M75 e Corsair M75 Wireless, praticamente identici se non fosse per la tipologia di interfaccia: il primo è un mouse cablato USB, il secondo una periferica wireless che può contare sulla tecnologia proprietaria Corsair Slipstream Wireless.

I nuovi arrivati riprendono il design e le caratteristiche tecniche del modello M75 Air, puntando al massimo del comfort e al miglior controllo possibile della periferica, abbinato questa volta a un’illuminazione RGB personalizzabile e un design altrettanto leggero. Ma vediamoli nel dettaglio.

I mouse Corsair M75 puntano tutto sul sensore ottico Marksman 26K da 26.000 DPI

Come anticipato sopra, Corsair M75 e Corsair M75 Wirelss puntano ancora una volta a distinguersi non solo per le prestazioni, ma anche per ergonomia e precisione. Le linee della scocca infatti sono ottimizzate per consentire movimenti leggeri, agili oltre che estremamente precisi; entrambi i modelli presentano un design ambidestro, moderno e caratterizzato da pulsanti laterali magnetici intercambiabili programmabili col software Corsair iCUE che, allo stesso tempo, permette di personalizzare anche l’illuminazione RGB a due zone in base ai gusti dell’utente.

Parlando di peso, il Corsair M75 pesa 74 grammi, mentre la variante wireless si attesta a 89 grammi; i due modelli condividono lo stesso sensore ottico Corsair Marksman da 26.000 DPI, in grado di tracciare i più piccoli movimenti, senza dimenticare i pulsanti zero-gap Corsair Quickstrike con switch ottici, tra le migliori opzioni in quanto a reattività. Disponibili in colorazione nera e bianca (solo M75 Wireless), i nuovi mouse Corsair utilizzano piedini in 100% PTFE per garantire una scorrevolezza ottimale su qualsiasi superficie di gioco, abbelliti nella parte superiore della scocca dal sistema RGB regolabile.

Riguardo la variante M75 Wireless, la tecnologia Slipstream garantisce libertà di movimento e tempi di latenza sotto il millisecondo, il tutto condito da una batteria a lunga durata che garantisce un’autonomia massima di 210 ore (via Bluetooth).

Scheda tecnica Corsair M75 e Corsair M75 Wireless

Design simmetrico

Sensore ottico Marksman 26K

Sensibilità 26.000 DPI

Accelerazione sino a 60 G

Accelerazione sino a 650 IPS

Pulsanti Corsair Quickstrike

Switch ottici

Durata 100 milioni di click

Interfaccia USB (Corsair M75) Wireless con Corsair SlipStream o Bluetooth (Corsair M75 Wirelss)

Peso 74 grammi (Corsair M75) 89 grammi (Corsair M75 Wireless)

Autonomia sino a 210 ore via Bluetooth (Corsair M75 Wireless)

Piedini 100% PTFE

Garanzia 2 anni

Disponibilità e prezzi

I mouse Corsair M75 e Corsair M75 Wireless sono coperti da una garanzia di due anni, entrambi già disponibili sul sito del produttore e presso i maggiori rivenditori del settore come Amazon; a seguire i prezzi nel dettaglio:

Potrebbe interessarti anche Migliori mouse di Febbraio 2024: ecco i nostri consigli e Recensione Corsair 6500X: il nuovo case di riferimento per i PC builder