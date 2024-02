Nonostante il visore PlayStation VR2 sia stato progettato per funzionare esclusivamente con una PS5, Sony sta testando tale supporto su PC. La società ha infatti pubblicato attraverso un post su PlayStation.blog di stare sperimentando la possibilità per i giocatori che utilizzano il visore PSVR 2 di accedere a giochi aggiuntivi sul computer così da offrirne una varietà ancora più ampia rispetto ai titoli PS VR2 disponibili tramite PS5. Sony ha inoltre concluso tale messaggio augurando di rendere disponibile tale supporto entro il 2024.

Fino a questo momento, Sony ha eluso domande in merito al funzionamento di PlayStation VR2 su PC. L’anno scorso, il sito web statunitense The Verge aveva chiesto a Sony informazioni relative alla compatibilità del visore PSVR 2 con computer, ma la società aveva risposto affermando che PSVR 2 era stato creato per l’utilizzo con la console PS5.

Sono stati numerosi i test di revisione condotti da The Verge. Grazie a tali prove è emerso che, dopo aver collegato il visore PSVR2 al computer tramite una porta USB-C su una GPU AMD Radeon RX 6800XT, Windows lo ha rilevato come secondo schermo, sebbene Stream VR non abbia riconosciuto il visore. Il sito web, inoltre, ha dichiarato di aver contattato Sony per chiarire il significato dell’espressione “accesso a giochi aggiuntivi su PC” e se il supporto sarà limitato a determinate tipologie di giochi.