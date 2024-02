In queste ore Amazon ha lanciato un sacco di sconti su vari prodotti di Apple, in molti casi mai così economici. Si va dagli iPhone 15 alle AirPods Pro, passando per AirTag, Apple Watch Series 9 e altro ancora. Qui sotto trovate tutto quello che c’è da sapere per approfittare delle nuove offerte.

Amazon sconta iPhone 15, Apple Watch, AirPods e AirTag

Non è raro che Amazon proponga delle offerte molto allettanti anche lontano dagli eventi più noti come Black Friday, Prime Day e altre occasioni simili. In queste ore è possibile trovare infatti in sconto molti prodotti di Apple a prezzi parecchio più bassi del solito, in alcuni casi dei minimi storici per Amazon.

Prendiamo ad esempio Apple iPhone 15, famiglia di smartphone i cui componenti sono acquistabili a prezzi decisamente interessanti, come nel caso del modello base da 128 GB, in sconto a 799 euro (il prezzo più basso mai registrato su Amazon) o Apple iPhone 15 Pro, sempre da 128 GB, acquistabile a 1029 euro (ben 210 euro in meno rispetto al listino). Niente male anche gli sconti su iPhone 15 Pro Max da 256 GB e su iPhone 15 Plus da 128 GB, entrambi acquistabili al prezzo pi1u basso proposto finora da Amazon.

iPhone a parte, vale la pena tenere in considerazione le offerte di Amazon su altri prodotti Apple, come ad esempio le cuffie AirPods Pro di seconda generazione, a 219 euro (minimo storico Amazon anche per loro), Apple Watch Ultra 2 a 799 euro, o il set di 4 Apple AirTag, in sconto a 99 euro. Comunque, vi lasciamo i link diretti per acquistare tutti i prodotti Apple in offerta su Amazon, prima che le scorte esauriscano o che tornino a prezzi più normali:

