Negli ultimi anni Dacia ha saputo ritagliarsi una parte importante del mercato automobilistico, principalmente grazie a prezzi molto concorrenziali, come dimostra anche Spring, l’auto elettrica più economica sul mercato italiano. A distanza di tre anni dal lancio, il costruttore ha annunciato la versione restyling, quasi una nuova generazione considerando i tanti cambiamenti estetici che la caratterizzano. Cambia anche il prezzo che, a sorpresa, dovrebbe scendere sotto i 20.000 secondo quanto emerso dal costruttore, che non ha tuttavia ancora ufficializzato il listino italiano. Intanto, scopriamone le principali novità.

Caratteristiche, design e novità della nuova Dacia Spring

Design esterno

Le dimensioni della nuova Dacia Spring, da compatta cittadina considerando i 3,7 metri di lunghezza, sono pressoché le stesse, questione di millimetri. Ma il disegno degli esterni taglia in maniera netta col passato, con linee e soluzioni molto più moderne e particolari, molte delle quali mutuate dalla cugina Dacia Duster.

Lo stile della nuova Dacia Spring è robusto, solido, con un frontale più pulito e massiccio in cui spiccano i gruppi ottici a LED con la firma luminosa a “Y”posta su una sezione trasversale che divide il paraurti anteriore dal cofano, soluzione che troviamo replicata anche nel retro dell’auto.

Interni e tecnologia

Sono tante anche all’interno le novità della nuova Dacia Spring. Cambia il volante, decisamente più moderno e accattivante rispetto al 4 razze della versione precedente, cambia la strumentazione, ora completamente digitale basata su un display da 7″, e c’è un ampio schermo centrale da 10″ come centro di controllo del sistema di infotainment. Anche la plancia è stata rivista completamente, con lo stile robusto e solido che caratterizza anche il design esterno e varie soluzioni più moderne e minimali. Da segnalare anche i vari punti di aggancio YouClip già visti sulla Duster, una soluzione utile per sfruttare meglio lo spazio a bordo, per agganciare borse, fissare smartphone e altro.

Per quanto riguarda la tecnologia, la nuova Dacia Spring ha di serie nell’allestimento Extreme (optional nella versione Expression) il sistema Media Nav Live con navigazione connessa per 8 anni con incluse le informazioni sul traffico in tempo reale e le mappe europee aggiornate. Volendo, è possibile inoltre utilizzare Apple CarPlay e Android Auto, entrambi in modalità wireless.

Presenti anche vari sistemi di assistenza alla guida, fra cui la frenata automatica d’emergenza con riconoscimento di veicoli, pedoni, ciclisti e moto, il riconoscimento della segnaletica, avviso di superamento della corsia, assistenza al mantenimento di corsia, il sistema di monitoraggio dell’attenzione del conducente e la chiamata d’emergenza eCall.

Motori, autonomia e prezzi

Ciò che resta invariato rispetto alla generazione precedente sono i motori della Dacia Spring. Le versioni più economiche Essential ed Expression montano un propulsore da 45 cavalli mentre la Exreme può contare su 65 cavalli, numeri che si traducono in uno scatto da 0 a 100 km/h in circa 20 e 14 secondi, rispettivamente.

Non cambia nemmeno la batteria, in tutti i casi da 26,8 kWh, per un’autonomia stimata superiore a 220 km per tutte le versioni; non ci sono tuttavia i dati ufficiali derivati dall’omologazione. Per la ricarica, c’è un caricabatterie a corrente alternata da 7 kW che, in circa 11 ore, ricarica dal 20 al 100%; altrimenti è possibile acquistare il caricabatterie in corrente continua da 30 kW per velocizzare i tempi: dal 20 all’80% in circa 45 minuti.

Come anticipato, Dacia non ha ancora comunicato le informazioni sui prezzi della nuova Spring. La versione attuale parte da 21.450 euro, prezzo che la rende l’auto elettrica più economica sul mercato italiano, cifra che dovrebbe perfino scendere alla luce del fatto che l’azienda avrebbe intenzione di proporre la nuova generazione a prezzi di partenza perfino inferiori ai 20.000 euro. Il listino ufficiale e le informazioni sulla disponibilità sono attesi tuttavia per le prossime settimane.

