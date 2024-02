A quasi un anno dal debutto della versione standard, Volkswagen ha presentato nelle scorse ore il modello station wagon di ID.7. Si chiama Volkswagen ID.7 Tourer, un’auto elettrica già anticipata lo scorso autunno pensata per chi cerca maggiore spazio di carico ma non intende ricorrere ai SUV, magari per questioni di dinamica di guida o per ragioni di efficienza aerodinamica, sempre più importanti nell’era dei veicoli a batteria. A seguire, un breve riepilogo con le principali cose da sapere in attesa che la casa automobilistica annunci le informazioni relative alla commercializzazione sul nostro mercato.

Design, caratteristiche e tecnologia di Volkswagen ID.7 Tourer

Design esterno

Essendo la versione station wagon della Volkswagen ID.7, retro a parte, è beninteso molto simile. Per massimizzare lo spazio a bordo, allungando il più possibile la distanza fra gli assi delle ruote anteriori e posteriori (il passo), l’auto presenta un cofano piuttosto corto in cui spicca l’ampia firma a LED che unisce i gruppi ottici anteriori, anch’essi a matrice di LED, sotto i quali c’è un frontale abbastanza pulito, con alcune soluzioni aerodinamiche per convogliare l’aria poste in basso.

Vista di lato, la Volkswagen ID.7 Tourer è filante, per ragioni aerodinamiche, con le maniglie a filo e la curva del tetto molto omogenea che, a differenza della versione berlina già in commercio, scende molto meno sul retro, come le classiche station wagon. La sezione posteriore è infatti più alta, il lunotto è più verticale per garantire una maggiore capacità di carico, soprattutto in altezza (Volkswagen parla di 605 litri standard, che diventano 1.714 abbattendo la seconda fila di sedili). Non cambia invece la firma a LED dei fari, altrettanto particolare e orizzontale come quella anteriore.

Interni e tecnologia

Dentro, la Volkswagen ID.7 Tourer è in linea con le auto più moderne del momento. Minimalismo a volontà e tanta tecnologia a vista, con uno schermo centrale di grandi dimensioni, da ben 15 pollici, con cui gestire tutte le funzioni dell’auto. Fra le chicche dell’auto l’assistente vocale in grado di comprendere il linguaggio naturale grazie a ChatGPT o le funzioni in realtà aumentata fornite dall’head-up display (di serie) utili per ottenere alcune informazioni utili senza distogliere lo sguardo dalla strada, ad esempio le indicazioni di navigazione.

Non mancano poi la compatibilità di Volkswagen ID.7 Tourer con gli aggiornamenti over the air (OTA) per risolvere eventuali problemi o aggiungere nuove funzioni anche dopo averla acquistata, il sistema di illuminazione a LED personalizzabile degli interni, o il secondo schermo posto dietro al volante a mo’ di strumentazione digitale.

Motori, autonomia e prezzi

Parlando di motori e batterie, la nuova Volkswagen ID.7 Tourer è equipaggiata con un propulsore elettrico dalla potenza di 210 kW (circa 286 cavalli) sull’asse posteriore, abbinato a un pacco batterie che, nella versione Pro è da 77 kWh, da 86 kWh nella variante Pro S; non cambia invece la potenza dei motori fra le due. In chilometri, l’azienda promette un’autonomia massima di 685 km nel ciclo WLTP per quest’ultima, compatibile con la ricarica rapida fino a 200 kW che le permette di ricaricare dal 10% all’80% in meno di 30 minuti.

Volkswagen non ha ancora annunciato i prezzi di ID.7 Tourer per il mercato italiano né ci sono informazioni sulla disponibilità effettiva. Dovrebbe tuttavia arrivare nei prossimi mesi a cifre in linea (o leggermente superiori) con la versione a berlina in vendita in Italia a prezzi a partire da 63.550 euro per la versione Pro. Vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.

Leggi anche: Ufficiale la nuova Lancia Ypsilon: un’utilitaria di lusso elettrica in versione limitata e Crescita da record per le colonnine di ricarica in Italia: sono oltre 50 mila