Da oggi, 9 novembre 2023, è possibile richiedere il cosiddetto “bonus colonnine domestiche“, presentando le domande dalla piattaforma online di Invitalia, agenzia che opera in questo caso per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

C’è tempo fino alle ore 12:00 del 23 novembre 2023 per farlo, per accedere a uno sconto dell’80% su acquisto e installazione di sistemi privati per ricaricare le auto elettriche e altri veicoli a batteria (cioè colonnine e wallbox), valido sia per le persone fisiche che per i condomìni.

Cos’è e per chi è il bonus colonnine domestiche 2023

Definito “Contributo per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, effettuati da utenti domestici”, quella che, per semplificare, abbiamo chiamato “Bonus colonnine domestiche“, è un’agevolazione concessa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, finanziata con un fondo di 40 milioni di euro all’anno dal 2022.

Si tratta di uno contributo riservato a persone fisiche risiedenti in Italia e ai condomìni riguardante le installazioni effettuate dal 1° gennaio al 23 novembre 2023: è uno sconto dell’80% con limite massimo di 1.500 euro se chi lo richiede è una persona fisica, mentre se chi fa domanda è un condominio (l’amministratore di condominio) il tetto massimo è di 8.000 euro.

Necessario sottolineare che le infrastrutture incentivate, cioè le wallbox e le colonnine private, devono essere “nuove di fabbrica, di potenza standard e non accessibili al pubblico se destinate all’utilizzo collettivo da parte dei condòmini”, come si legge nel sito del Ministero, dove sono reperibili altri dettagli in proposito.

I potenziali beneficiari citati, come anticipato, possono fare domanda per il “Bonus colonnine domestiche” a partire da oggi e fino al 23 novembre 2023, salvo esaurimenti anticipati dei fondi disponibili.

Come fare domanda per il bonus colonnine domestiche 2023

Ciò detto, per presentare la domanda per il cosiddetto “Bonus colonnine domestiche” occorre innanzitutto accedere all’Area Personale del sito di Invitalia, che gestisce la misura in questione per conto del ministero.

Aperta la pagina web per inviare le domande, è necessario accedere tramite SPID (sistema pubblico di identità digitale), CIE (carta di identità elettronica) o con la CNS (carta nazionale dei servizi). Una volta dentro, basta scegliere l’incentivo per il quale presentare la domanda, scegliere “Colonnine domestiche” dal menu a discesa e compilare il formulario con i propri dati personali, bancari e relativi all’intervento; per inciso, è necessario inserire anche l’indirizzo di una propria casella di posta elettronica certificata (PEC).

In caso di problemi, all’interno dell’Area Personale di Invitalia in questione, è possibile leggere le istruzioni per compilare la domanda cliccando sulla sezione relativa o far riferimento sull’opzione “Parla con noi” che permette di ricevere assistenza telefonica o compilando un modulo. Altrimenti, è possibile chiamare il numero verde gratuito 800 77 53 97, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18.

Per maggiori informazioni, suggeriamo comunque di visitare la pagina web dedicata del sito web di Invitalia.

