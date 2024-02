Dopo averne svelato alcune immagini e caratteristiche a inizio febbraio, Lancia ha presentato oggi la nuova Ypsilon elettrica. La versione al debutto è la edizione limitata Cassina, una variante esclusiva e molto ben allestita disponibile in 1906 esemplari, in omaggio all’anno di nascita del marchio. Per un assaggio veloce, la nuova Lancia Ypsilon è un’utilitaria di lusso che promette fino a 403 km di autonomia con parecchia tecnologia a bordo che sarà disponibile anche con motorizzazioni termiche. Per tutto il resto, seguiteci.

Design, caratteristiche e motore della nuova Lancia Ypsilon elettrica

Com’è fuori

Fra immagini ufficiali e foto ufficiose scattate qua e là in strada, l’estetica della nuova Lancia Ypsilon è cosa nota. Si tratta di un’utilitaria dalle dimensioni abbastanza contenute (è lunga 4,08 metri, larga 1,76 e alta 1,44, con un passo di 2,54 metri), molto simili a quelle di Opel Corsa e Peugeot 208, auto dello stesso gruppo Stellantis con cui condivide la piattaforma CMP. Ma da queste ultime si distingue parecchio, soprattutto davanti, dove la fa da padrona la calandra a forma di calice retroilluminata con dei LED, posta al centro dei gruppi ottici anteriori, abbastanza bassi e alle estremità laterali della sezione frontale.

Altrettanto particolari i fari posteriori a LED circolari, un dichiarato omaggio della Lancia Ypsilon alla vecchia Stratos, fari incastonati fra la sezione bassa del posteriore e uno spoiler appena accennato che unisce i due gruppi ottici facendo posto all’elegante lettering Lancia.

Non è molto originale vista di lato, ma i cerchi in lega da 17″ con diamantatura scura, contribuiscono a donarle un po’ di sportività. La versione Cassina della nuova Ypsilon che è stata presentata oggi da Lancia si presenta inoltre con un classico blu che ritorna anche in alcuni componenti interni come i sedili e la plancia.

Interni e tecnologia

Parlando appunto di interni, la nuova Lancia Ypsilon sposa la linea minimale tanto in voga, pur non abbracciandola appieno. L’abitacolo è molto più pulito rispetto alla generazione precedente, ma non estremo come altrove, con i tasti fisici ridotti di numero sì, ma ancora presenti.

A dominare la scena ci sono tuttavia i due schermi digitali da 10,25″, uno a mo’ di quadro strumenti posto dietro al volante, l’altro al centro della plancia come console per controllare il nuovo sistema di infotainment S.A.L.A. (acronimo di Sound Air light Augmentation). Si tratta di una soluzione di cui Lancia non ha svelato particolari dettagli, a parte il fatto che è compatibile in modalità wireless sia con Android Auto che con Apple CarPlay e che è un sistema personalizzabile sia nel layout che nelle colorazioni.

Presente nella nuova Lancia Ypsilon elettrica anche la funzione di accesso e avvio senza chiave, oltre alla tecnologia necessaria per la guida autonoma di livello 2 (è il livello che promette gestione automatica di alcuni scenari come assistenza allo sterzo, mantenimento della corsia, frenata e accelerazione automatica e altre automazioni dall’efficacia limitata)

Motore e autonomia

Capitolo cruciale quello dei motori. Per la gioia di chi la preferirebbe acquistare con motori termici, si vocifera che la nuova Lancia Ypsilon non sarà esclusivamente elettrica, ma sono previste motorizzazioni a benzina con tecnologia mild hybrid a 48 V. In attesa delle informazioni ufficiali al riguardo, parliamo della versione Cassina, disponibili appunto in versione 100% elettrica.

Come da previsioni, vanta un motore con trazione anteriore e potenza massima di 156 cavalli (115 kW) e una batteria da 51 kWh che le permette di percorrere fino a 403 km secondo il ciclo WLTP e secondo quanto dichiara l’azienda. I consumi dichiarati sono compresi fra i 14,3 e i 14,6 kWh ogni 100 km, per ricaricarsi dal 20% all’80% impiega un minimo di 24 minuti, 10 minuti per 100 km di autonomia, secondo i dati Lancia.

Per le prestazioni, Lancia ha annunciato che il prossimo anno è previsto il debutto della Ypsilon HF che, oltre a essere più larga di 5 cm, probabilmente con un kit estetico sportivo dedicato, promette di scattare da 0 a 100 km/h in circa 5,8 secondi.

Prezzi e disponibilità

Essendo la versione limitata Cassina la protagonista del debutto di oggi, conosciamo per ora solo i prezzi che la riguardano: 39.999 euro (comprensivo di Easy Wallbox del valore di 499 euro), ergo 39.500 euro. Ricordiamo che si tratta di una versione limitata a 1906 esemplari, pertanto esclusiva oltre che full optional. Ragion per cui è lecito immaginare prezzi molto più contenuti per gli allestimenti inferiori, tanto più per le eventuali versioni termiche che dovrebbero arrivare nei prossimi mesi.

La commercializzazione della nuova Lancia Ypsilon Cassina è prevista per il mese di maggio, intanto è possibile ordinarla sul sito del produttore, dove sono reperibili maggiori informazioni.

