La console portatile PlayStation Portal di Sony è stata recentemente hackerata da due ingegneri di Google per far girare giochi emulati in locale.

Questa notizia, che dimostra ancora una volta la dedizione e l’ingegno della comunità modder, in grado di spingersi dove i produttori ufficiali non osano, ha creato grande scalpore nella comunità gaming, data l’originale limitazione del dispositivo solo allo streaming di giochi da una PS5.

Scoperto un exploit che permette di emulare i giochi PSP su PlayStation Portal

La PlayStation Portal, lanciata a metà dello scorso anno al prezzo di listino di 219,99€, permetteva solamente di streamare giochi da una console PlayStation 5, senza la possibilità di accedere nemmeno al catalogo cloud gaming di Sony.

Andy Nguyen e Calle Svensson, ricercatori di Google specializzati in exploit per console, sono però riusciti a far girare in locale l’emulatore PPSSPP, riproducendo così una versione portatile di Grand Theft Auto per PSP senza bisogno di connessione WiFi.

Secondo quanto dichiarato da Nguyen, l’exploit sfrutta solo vulnerabilità software, non richiedendo modifiche hardware o saldature alla console originale. In un video dimostrativo pubblicato nel weekend, è stato mostrato GTA 3 perfettamente funzionante sulla PlayStation Portal grazie a questa modifica software.

After more than a month of hard work, PPSSPP is running natively on PlayStation Portal. Yes, we hacked it. With help from xyz and @ZetaTwo pic.twitter.com/AXuRROo6Ip — Andy Nguyen (@theflow0) February 19, 2024

Sebbene non sia previsto un rilascio pubblico del jailbreak nell’immediato futuro, la notizia ha acceso la speranza tra gli appassionati di poter sbloccare il pieno potenziale della console portatile di Sony. Una mod del genere permetterebbe di eseguire software in locale, inclusi emulatori ed eventualmente anche giochi Android.

Sony non ha ancora commentato ufficialmente l’accaduto. È lecito pensare che probabilmente sta valutando contromisure per eventuali futuri exploit. Nonostante ciò, gli hacker sembrano del tutto determinati a scoprire sempre nuove vulnerabilità nelle console del colosso giapponese.

Nguyen, conosciuto nella scena hacking con il nome TheFlow, ha già scovato in passato parecchi exploit per PS4 e PS5, promettendo di divulgarne uno nuovo per PlayStation 4 nel mese di maggio. Anche il collega Svensson è un veterano del settore, in quanto ha collaborato più volte con il già citato Nguyen.

La PlayStation Portal potrebbe presto diventare molto più della semplice console portatile pensata da Sony, qualora il jailbreak venisse distribuito pubblicamente. Non resta che attendere futuri sviluppi.

