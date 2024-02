Apple iPhone 15 in offerta su Amazon a meno di 800 euro in tutte le colorazioni

Se cercate una buona offerta per cambiare smartphone, fareste bene a considerare gli sconti introdotti da Amazon per l’acquisto di Apple iPhone 15 in versione base, il modello con schermo da 6,1″ e 128 GB di memoria. È in offerta in queste ore al prezzo più basso di sempre mai proposto da Amazon, prezzo che fra l’altro vale per tutte e cinque le colorazioni. È parecchio scontato anche Apple iPhone 15 Pro, sempre su Amazon. Ma seguiteci che vi spieghiamo come approfittarne.

Prezzo al minimo su Amazon per Apple iPhone 15 (e iPhone 15 Pro)

Sono passati ormai 6 mesi dalla presentazione della famiglia Apple iPhone 15, fattore che per certi versi può giustificare prezzi così competitivi per smartphone che difficilmente calano di molto se non quando vengono pensionati dai modelli nuovi. È ancora lunga la strada che ci porterà agli iPhone 16, ma ciò nonostante capita di trovare i modelli attuali a cifre particolarmente competitive (per Apple).

Ad esempio Amazon è la prima volta che sconta di così tanto le versioni base di Apple iPhone 15 da 128 GB, che si possono acquistare in queste ore a 799 euro invece di 979 euro, ben 180 euro di sconto. Si tratta di un minimo storico, valido fra l’altro per tutti e 5 i colori, ma che non è detto durerà per molto, sia per ragioni legate alla quantità di scorte, che alle politiche promozionali dello store. Quindi, se pensate possa interessarvi, non pensateci troppo. Ecco il link diretto per acquistarli:

Acquista Apple iPhone 15 su Amazon a 799 euro (tutti i colori)

Nel caso in cui preferiate Apple iPhone 15 Pro da 128 GB, sappiate che è in offerta anche lui a ottimi prezzi su Amazon: a 1069 euro invece di 1239 euro, anche in questo caso è un minimo storico di Amazon valido per tutte e 4 le colorazioni.

Acquista Apple iPhone 15 Pro su Amazon a 1069 euro (tutti i colori)

