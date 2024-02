Sono disponibili in Italia da oggi i nuovi computer portatili della famiglia Strix SCAR 2024 di ASUS Republic of Gamers (ROG), modelli dotati dei più recenti componenti Intel e NVIDIA. Il primo notebook ad arrivare è ROG Strix SCAR 18, con la variante da 16″ che sarà acquistabile a partire dalla fine di febbraio. Intanto, scopriamone le principali peculiarità e i prezzi.

I nuovi ASUS ROG Strix SCAR 2024 nei dettagli

Presentati a inizio gennaio in occasione del CES 2024 di Las Vegas, i nuovi ASUS ROG Strix SCAR sono dei notebook da gaming di fascia molto alta, dotati di schermi mini LED da 16 e 18 pollici. Il produttore li chiama Nebula HDR display, pannelli con risoluzione 2,5K in 16:10 con frequenza di aggiornamento di 240 Hz, tempi di risposta GTG (gray to gray) inferiori a 3 ms, 2000 zone di oscuramento e 1100 nit di luminosità di picco. Da segnalare anche il supporto alla tecnologia Dolby Vision, la copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3.

Schermi a parte i nuovi ASUS ROG Strix SCAR 2024 montano il nuovo processore Intel Core i9 14900HX, una CPU di fascia alta con 24 core e 32 thread affiancata da schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 4090, 4080 e 4070. Supportano inoltre fino a 64 GB di memoria RAM DDR5 e fino a 4 TB di spazio di archiviazione su unità SSD PCIe Gen4 x4, notebook che sono dotate di sistemi di raffreddamento particolarmente avanzati pensati per tenere basse le temperature di esercizio anche per le operazioni e giochi più pesanti. Per questo ci sono soluzioni a tre ventole, metallo liquido come interfaccia termica fra la CPU e i dissipatori.

A seguire, la scheda tecnica di ROG Strix SCAR 18 (2024) G834JZR, il primo della nuova famiglia di portatili da gaming di ASUS ad arrivare sul nostro mercato:

sistema operativo: Windows 11 Home

processore: Intel Core i9 14900HX 2,2 GHz (36MB cache, fino a 5.8 GHz, 24 core, 32 Thread)

scheda grafica: NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop

schermo: 18 pollici, 2,5K (2560 x 1600, WQXGA) rapporto d’aspetto 16:10, refresh rate di 240 Hz, tempo di risposta 3ms, 1100 nit di luminosità massima

memoria RAM: 32GB (2 x 16GB DDR5 5600 SO-DIMM)

archiviazione: SSD 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2

Porte: 1x 3.5mm Jack Audio Combo, 1x USB 3.2 Gen 2 Tipo-C con supporto display, ricarica e G-SYNC, 1x 2.5G LAN port, 1x Thunderbolt™ 4 support DisplayPort / G-SYNC

Tastiera con tasti ad isola retroilluminata Per-Key RGB

Webcam da 720P HD

Audio: tecnologia Smart Amp, Dolby Atmos, sistema a 4 altoparlanti con tecnologia Smart Amplifier

connettività: Wi-Fi 6E(802.11ax) (banda tripla) 2*2 + scheda wireless Bluetooth 5.3

batteria da 90 WHrs, ricaricabile con caricabatterie da 330 W

dimensioni e peso: 39,9 x 29,4 x 3,08 cm; 3,10 kg

Prezzi e disponibilità

ROG Strix SCAR 18 (2024) si può acquistare in Italia da oggi sullo store di ASUS al prezzo di 3.699 euro, il modello riportato sopra, con altre varianti in arrivo nei prossimi giorni. Come anticipato, ROG Strix SCAR 16 sarà disponibile dalla fine di febbraio, nei punti vendita ASUS Gold Store e, probabilmente anche su Amazon e presso altri rivenditori terzi.

Leggi anche: Recensione ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti SUPER: una “quasi” RTX 4080 ad alto profilo e i migliori notebook da gaming del mese, la nostra selezione aggiornata