In attesa dei nuovi modelli, presentati lo scorso dicembre ma non ancora disponibili sul mercato italiano, non è raro trovare i Samsung Galaxy Book3 a prezzi molto concorrenziali. È il caso dell’offerta odierna di Amazon che vi segnaliamo, che permette di risparmiare un bel po’ per acquistare il modello più economico ben configurato, con Intel core i5 di tredicesima generazione, 16 GB di RAM e un’unità SSD da 512 GB. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Samsung Galaxy Book3 è in offerta su Amazon al minimo storico

Samsung Galaxy Book3 è un computer portatile di fascia media, il modello più economico della famiglia di cui fa parte, in cui ci sono i modelli Pro, Ultra oltre ai convertibili. Si tratta di un notebook classico, dotato di uno schermo da 15,6 pollici Full HD e di un processore Intel Core i5 1335U di tredicesima generazione con scheda grafica integrata Intel Iris Xe.

Il modello disponibile in sconto su Amazon vanta 16 GB di memoria RAM abbinati a un SSD da 512 GB, una configurazione che basta alla maggior parte delle persone che non hanno particolari esigenze e cercano un buon notebook per lo studio e il lavoro. Per il resto, Samsung Galaxy Book3 arriva con installato Windows 11 Home, ha un’ampia dotazione di porte, compresa una HDMI, un ingresso microSD e porte USB A e C, monta una batteria da 54 Wh che, secondo quanto dichiara Samsung, promette fino a 14 ore di autonomia.

Come anticipato, su Amazon è in sconto a un ottimo prezzo, il più basso mai proposto dallo store: 699 euro invece di 821,38 euro, il prezzo mediano degli ultimi 30 giorni. A seguire vi lasciamo il link per acquistarlo, prima che esaurisca o che torni a cifre più standard.

Acquista su Amazon Samsung Galaxy Book3 16-512 GB a 699 euro

Appunto, nel caso in cui le scorte o l’offerta terminino sappiate che c’è anche la versione con 8 GB di RAM e SSD da 256 GB in sconto su Amazon a 599 euro.

Acquista su Amazon Samsung Galaxy Book3 8-256 GB a 599 euro

