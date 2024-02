Se siete in cerca di un nuovo notebook di fascia media e non intendete spendere cifre troppo elevate, fareste bene a prendere in considerazione le nuove offerte di LG. Qui ve ne segnaliamo un paio piuttosto interessanti con protagonisti LG gram 16 e il monitor LG UltraWide Serie WQ600, disponibili in sconto a ottimi prezzi, in attesa della disponibilità della nuova serie gram annunciata pochi giorni prima del CES 2024. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Notebook LG gram 16 e monitor UltraWide in offerta

La prima offerta di cui vi parliamo è una combo: riguarda il notebook LG gram 16Z90R in coppia con il monitor LG UltraWide della serie WQ600. Prima di citare prezzi e sconti vari, ecco le informazioni chiave sui prodotti in questione.

LG gram 16Z90R è un notebook ultraleggero di fascia medio-alta con Windows 11 Pro dotato di uno schermo da 16″ di tipo IPS con risoluzione 2,5 K (2560 x 1600 pixel) con trattamento antiriflesso e DCI-P3 del 99%. La versione in sconto monta un processore Intel Core i7-1360P su piattaforma Intel Evo, con scheda grafica integrata Intel Iris Xe Graphics. Lato memorie, ci sono 16 GB di RAM DDR5 da 6000 MHz e un’unità SSD da 1 TB NVMe M.2 Gen4, espandibile (fino a 2 TB) a differenza della RAM.

Per il resto, LG gram 16Z90R monta una tastiera retroilluminata con tastierino numerico, un ampio touchpad, due altoparlanti da 5 W ciascuno compatibili con Dolby Atmos, due microfoni, una webcam 1080p Full HD utile anche per accedere tramite Windows Hello, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11ax Dual Band, e la seguente dotazione di porte, piuttosto completa per essere un ultrabook: due ingressi Thunderbolt 4 USB C Gen3x2 e altrettante USB A 3.2 Gen2x1, una HDMI e un ingresso jack audio da 3,5 mm.

La batteria è da 80 Wh e si ricarica tramite un caricabatterie da 65 W (USB-C), batteria integrata in un notebook molto leggero (1,19 kg), soprattutto in relazione alle dimensioni del display, per ingombri tutto sommato contenuti, da ultrabook per l’appunto: 35,5 x 1,68 x 24,23 cm.

Il monitor con cui LG gram 16Z90R compone la combo è LG UltraWide Serie WQ600, un dispositivo di fascia medio-bassa dotato di uno schermo da 29″ di tipo IPS con rapporto d’aspetto 21:9, risoluzione Full HD (2560 x 1080 pixel), HDR 10, frequenza di aggiornamento di 100 Hz, luminosità di 250 cd/m² (picco: 350 cd/m²), copertura dello spazio sRGB del 99% e tempo di risposta GtG di 5 ms.

Si tratta di un monitor dotato di due altoparlanti stereo dalla potenza complessiva di 14 W con tecnologia MaxxAudio, oltre alla AMD FreeSync, Reader Mode e Flicker Safe per rendere la visione dei contenuti più confortevoli per gli occhi, e di altre tecnologie. Lato connettività LG UltraWide Serie WQ600 monta una HDMI 1.4, una DisplayPort, una USB C e un’uscita per le cuffie. Con lo stand misura 688,5 x 406,6 x 223,8 mm e pesa 4,5 kg.

Di norma questi due prodotti sono in vendita in coppia a 1.499 euro, prezzo che, in occasione degli sconti in vigore sul sito di LG scende a 1.322,12 euro, prezzo in vigore fino al 14 febbraio. Per beneficiare di questo sconto basta accedere al sito web di LG o registrarsi (se non si possiede già un account) e aggiungere i prodotti al carrello; in fase di checkout verrà mostrato il prezzo scontato in questione. A seguire il link diretto per approfittarne.

Acquista LG gram 16 + il monitor Ultrawide in sconto a 1322,12 euro

Nel caso in cui il monitor non dovesse servire, LG gram 16Z90R è in sconto a un ottimo prezzo anche singolarmente. L’offerta riguarda lo stesso modello, quello con Intel Core i7, 16 GB di RAM e SSD da 1 TB, notebook acquistabile a 1057,52 euro invece di 1.199, prezzo precedente a sua volta già scontato rispetto al listino di 1.339 euro.

Anche in questo caso, per approfittarne è necessario accedere col proprio account o registrarsi. Ecco il link diretto al sito di LG per acquistarlo in sconto.

Acquista LG gram 16 in offerta a 1057,52 euro

A parte il fatto che la promozione scade il 14 febbraio, vi ricordiamo inoltre che in entrambi i casi è inclusa la garanzia extra di 3 mesi (che si aggiunge alla garanzia standard di 2 anni) e che in occasione di questa promozione di LG è possibile optare per il pagamento a rate tramite Findomestic, a tasso zero e con primo pagamento a maggio.

Tutti i prodotti in sconto per la promozione di LG

Leggi anche: LG offre fino a 500 euro di rimborso a chi acquista queste TV e soundbar insieme e tutte le nostre guide agli acquisti

Per non perdere le offerte del momento potete iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech o al canale WhatsApp PrezziTech, e seguirci sui nostri portali per spulciare tutte pagine con le offerte divise per categoria.