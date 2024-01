Chi fosse intenzionato ad acquistare una nuova smart TV farebbe bene a prendere in considerazione la nuova offerta di LG che offre fino a 500 euro di cashback a chi acquista soundbar e televisore insieme. “LG OLED + Soundbar. Effetto Cinema”, si chiama così la promozione in questione, disponibile da oggi fino al 29 febbraio 2024, di cui trovate i prodotti compatibili, i negozi aderenti e le principali informazioni a seguire.

Come funziona la promozione cashback di LG per TV e soundbar

C’è quindi tempo fino al 29 febbraio 2024 per usufruire della nuova promozione “LG OLED + Soundbar. Effetto Cinema” che mette a disposizione dei rimborsi che vanno da 50 a 500 euro per chi acquista contestualmente una TV OLED e una soundbar fra quelle in promozione online o nei punti vendita aderenti.

Questi sono i prodotti di LG compatibili con la promozione:

TV : OLED83G36LA.API – OLED83C34LA.API OLED77G36LA.API – OLED77C34LA.API – OLED77B36LA.API OLED65G36LA.API – OLED65C34LA.API – OLED65B36LA.API OLED55G36LA.API – OLED55C34LA.API – OLED55B36LA.API – 55LX1Q6LA.API – OLED48C34LA.API OLED42C34LA.API – 42LX3Q6LA.API – 42LX1Q6LA.API

: OLED83G36LA.API – OLED83C34LA.API OLED77G36LA.API – OLED77C34LA.API – OLED77B36LA.API OLED65G36LA.API – OLED65C34LA.API – OLED65B36LA.API OLED55G36LA.API – OLED55C34LA.API – OLED55B36LA.API – 55LX1Q6LA.API – OLED48C34LA.API OLED42C34LA.API – 42LX3Q6LA.API – 42LX1Q6LA.API soundbar: S95QR.DEUSLLK – S90QY.DEUSLLK – S80QY.DEUSLLK – S75Q.DEUSLLK – S65Q.DEUSLLK- S60Q.CEUSLLK – SP8YA.DEUSLLK

Fra i negozi online aderenti in cui si possono acquistare, oltre allo store di LG, ci sono ad esempio Amazon.it (solo i prodotti venduti e spediti da Amazon), Unieuro, Comet, Euronics, MediaWorld e molti altri che trovate elencati qui nei termini e condizioni della promozione in questione.

A seguire invece i rimborsi previsti, variabili a seconda delle soundbar LG acquistate:

soundbar S95QR rimborso di 500€;

soundbar S90QY rimborso di 200€;

soundbar S80QY rimborso di 150€;

soundbar SP8YA rimborso di 100€;

soundbar S75Q rimborso di 80€;

soundbar S65Q rimborso di 50€;

soundbar S60Q rimborso di 50€.

Per usufruire della promozione è necessario inserire i dati di acquisto sul sito lgforyou.com entro un massimo di 15 giorni dall’acquisto. Maggiori informazioni relative a questa nuova promozione sono reperibili qui.

