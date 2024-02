Tra tutte le schede grafiche custom annunciate ieri in occasione del debutto ufficiale della NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER, la nuova ASUS GeForce RTX 4080 SUPER Noctua OC Edition è probabilmente tra quelle più imponenti e originali. Nata dalla collaborazione con Noctua, azienda austriaca leader nel segmento dei sistemi di raffreddamento ad aria, questa versione di ASUS va ad arricchire ulteriormente il catalogo dell’azienda taiwanese, risultando dati alla mano il trentesimo modello custom di GeForce RTX 40 SUPER (gli altri 29 erano stati annunciati a gennaio) proposto in poco meno di due settimane.

La collaborazione tra ASUS e Noctua va avanti ormai da anni, c’era stata anche una GeForce RTX 3080 Noctua Edition con la serie Ampere, quindi l’arrivo di un’altra top di gamma era abbastanza probabile. Solitamente il costo di questi modelli è più alto rispetto alla media delle altre custom in circolazione, ma a questo proposito anticipiamo subito che il produttore al momento non ha fornito dettagli precisi su disponibilità e prezzi per il mercato europeo.

ASUS GeForce RTX 4080 SUPER Noctua OC Edition: potente e soprattutto silenziosa

Il punto di forza di questa scheda, ma più in generale delle soluzioni con raffreddamento Noctua, è quello di garantire la migliore capacità di dissipazione possibile con il minor impatto sulla rumorosità di sistema. Questo obiettivo si può raggiungere solo con dissipatori di alta qualità e soprattutto di certe dimensioni, con un sottosistema ventole adeguto, determinante in questi scenari dove c’è bisogno di tenere sempre alto il livello di prestazioni.

Guardando alle specifiche tecniche della ASUS GeForce RTX 4080 SUPER Noctua OC Edition è evidente che queste caratteristiche ci sono tutte. Iniziamo dicendo che la scheda ASUS è a dir poco imponente, occupa 4,3 slot PCI nel case e di conseguenza non è un prodotto che può essere installato ovunque. Il generoso dissipatore con camera di vapore, può contare su un massiccio corpo lamellare, attraversato da una serie di 8 heatpipe in rame: cinque hanno un diametro di 8 millimetri, tre invece sono più sottili, da 6 millimetri.

A questo mostro di dissipazione, che per alcune schede video potrebbe funzionare anche in modalità passiva, sono abbinate poi due ventole ad alte prestazioni NF-A15x25, tra le migliori nella categoria da 120 millimetri. Secondo i due partner, questa soluzione Noctua permette di mantenere temperature ottimali risultando sino a 14,9 dBA più silenziosa rispetto a un atro modello custom ASUS come la variante TUF Gaming (risultato a dir poco ottimo).

Come altri modelli ASUS, a bordo è presenta poi la modalità 0dB, ovvero semipassiva, senza dimenticare tutti gli accorgimenti a cui ci ha abituato negli anni l’azienda: dal Dual BIOS, passando per la tecnologia Auto Extreme, senza dimenticare la gestione via software con l’utility ASUS GPU Tweak III. La ASUS GeForce RTX 4080 SUPER Noctua OC Edition arriva con un GPU holder a tema Noctua, mentre come suggerisce la sigla, presenta anche un leggero overclock di fabbrica sulla frequenza Boost che in modalità OC arriva a 2.640 MHz (ampiamente migliorabile visto il dissipatore).

Frequenza di picco a parte, il resto delle caratteristiche rimane praticamente invariato rispetto alla NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER Fonders Edition, ovvero:

10.240 Cuda Core

Frequenza OC 2.640 MHz (Reference 2.610 MHz)

Memoria 16 GB

Tipologia memoria GDDR6X

Velocità Memoria 23 Gbps

Interfaccia memoria 256 bit

Interfaccia PCI-E Gen 4.0

HDMI 2.1 e Display Port 1.4a

TBP 320 W

Disponibilità e prezzo

Come anticipato in apertura, ASUS non ha ancora fornito dettagli sul prezzo di listino di questa GeForce RTX 4080 SUPER Noctua OC Edition, disponibile a partire dal prossimo 8 febbraio. Volendo fare un’ipotesi, soprattutto visti i precedenti prodotti in collaborazione con Noctua, ci si assetta un incremento sul prezzo di listino di almeno 300-350 euro; se pensiamo che la NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER parte da 1.129 euro, questa variante ASUS dovrebbe posizionarsi quindi a quota 1.450-1.500 euro.

