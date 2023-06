Noctua ha svelato al Computex 2023 quello che sarà l’erede di uno dei dissipatori ad aria per CPU più performanti e conosciuti della storia, parliamo del Noctua NH-D15 che, dopo tanto lavoro e diversi posticipi, dovrebbe finalmente vedere la luce nel primo semestre del 2024. L’azienda austriaca, leader nel panorama del cooling, era presente alla fiera di Taipei con alcuni dei suoi cavalli di battaglia: dissipatori, ventole ad alte prestazioni, kit di ritenzione e altri accessori per raffreddare al meglio i processori di ultima generazione sulle schede madri più recenti targate Intel e AMD.

Noctua NH-D15 di Seconda Generazione: a dir poco imponente

Il protagonista dello stand era sicuramente lui, il “rinnovato” Noctua NH-D15 che, stando a quanto dichiara il produttore, arriverà sul mercato entro la prima parte del prossimo anno e sarà un’evoluzione del precedente – nella sua più recente versione – tanto che non cambia il nome ma si parla di Noctua NH-D15 Nex-Gen, almeno per adesso. Lo stile, così come la colorazione rimangono i classici di Noctua, mentre viene ottimizzato il design, le ventole serie A da 140mm – che vedremo dopo – incrementando allo stesso tempo la superficie dissipante sino al 20%.

Per ottenere questo risultato Noctua ha diminuito il passo delle alette che scende da 1.9 mm a 1.6 mm, mentre altrettanto importante è l’aumento delle heatpipe che passano da 6 a 8, sempre in rame nichelato ovviamente. In bundle troveremo inoltre il kit di ritenzione SecurFirm2+ con supporto AMD AM5 e la rinomata pasta termoconduttiva Noctua NT-H2.

Il resto delle novità in esposizione

Altra novià di rilievo mostrate dal produttore sono le nuove ventole da 140mm Noctua Serie A, anche queste in sviluppo da diverso tempo ma ormai in dirittura d’arrivo sul mercato consumer; anche in questo caso non cambia il design ma viene ulteriormente ottimizzato per quelle che sono tra le migliori ventole di questa categoria. Tra i punti salienti di questa nuova variante – attesa sul mercato leggermente prima del dissipatore NH-D15 – segnaliamo: impeller in polimero a cristalli liquidi Sterrox (LCP), curva di pressione/flusso d’aria (P/Q) ottimizzata per dissipatori e radiatori, canali di accelerazione del flusso, cornice AAO con ottimizzazione acustica, cuscinetto SSO2 e sistema anti-vibrazione.

Rimanendo in ottica dissipatori, arriveranno i sistemi di dissipazione per processori AMD Ryzen ThreadRipper di nuova generazione basati sui pluripremiati NH-U14S TR4-SP3 e NH-D9 DX-4677 4U; tali modelli supporteranno il socket SP6 (forse SP5 in futuro) e saranno caratterizzati da un design rivisto con base più ampia (70x56mm) e doppia ventola ad alte prestazioni. Si è parlato anche della prossima gamma Chromax.black che arriverà nelle varianti NH-D12L, NH-D9L e NH-L9x65 e di nuovi kit di ritenzione per AMD AM5 “direct die mounting” che, sviluppati in collaborazione con l’overclocker der8auer, garantiranno un miglioramento delle temperature nell’ordine dei 15-20 °C.

Quanto costeranno e quando arrivano

Noctua NH-D15 arriverà indicativamente nel secondo trimestre del 2024 a un prezzo che dovrebbe aggirarsi intorno a 150 dollari (ma non è confermato); le nuove ventole serie A da 140mm sono attese invece nel primo trimestre a circa 50 dollari. I dissipatori per AMD ThreadRipper debutteranno prima (ottobre 2023) mentre il kit di montaggio AM5 sarà disponibile a breve a circa 50 dollari.

