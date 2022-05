ASUS annuncia le tre nuove schede grafiche AMD Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT e RX 6650 XT in sei versioni distinte e personalizzate per rispondere al meglio alle esigenze di qualsiasi utente. Inoltre, dopo il clamoroso successo della ASUS GeForce RTX 3070 Noctua Edition, ASUS e Noctua hanno presentato un’altra scheda grafica eccezionalmente silenziosa.

Specifiche di AMD Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT e RX 6650 XT

ROG Strix LC Radeon RX 6950 XT vanta un raffreddamento a liquido ibrido di alto livello con un radiatore da 240 mm integrato in un design sottile di appena 2.2 slot che può essere facilmente scalato anche in configurazioni E-ATX. ROG Strix Radeon RX 6750 XT offre prestazioni, caratteristiche e aspetto aggressivo in un design a 2,9 slot con tre ventole aggiornate Axial-tech e funzionalità ARGB. ROG Strix Radeon RX 6650 XT è una scheda a 2,9 slot raffreddata da due ventole Axial-tech di mezza larghezza che operano silenziosamente fino a 60° C.

Le nuove schede grafiche sfruttano la rivoluzionaria architettura di gioco AMD RDNA 2 e includono ottimizzazioni di processo e miglioramenti di software e firmware, inoltre offrono la tecnologia di memoria AMD Infinity Cache ad elevata larghezza di banda e a bassa latenza, insieme a memorie ultra-veloci di tipo GDDR6 a 18 Gbps.

Le schede video supportano anche Microsoft Windows 11 e Microsoft DirectX 12 Ultimate, AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) e le prossime tecnologie di upscaling AMD FSR 2.0 2 e AMD Radeon Super Resolution 3, così come altre caratteristiche avanzate che offrono esperienze di gioco visivamente sbalorditive a frame rate elevati.

Disponibilità e prezzi AMD Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT e RX 6650 XT

Le nuove schede grafiche ASUS Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6750 XT e Radeon RX 6650 XT sono già disponibili, o saranno presto disponibili a seconda dello specifico modello, presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e presso i principali Partner commerciali ASUS a partire da un prezzo consigliato al pubblico di 619,00 euro IVA inclusa. A breve i prodotti saranno acquistabili anche su Amazon.

ASUS e Noctua annunciano la scheda grafica ASUS GeForce RTX 3080 Noctua Edition

ASUS e Noctua hanno presentato un’altra scheda grafica eccezionalmente silenziosa grazie a una soluzione di raffreddamento sviluppata congiuntamente: come il modello GeForce RTX 3070, la nuova ASUS GeForce RTX 3080 Noctua Edition utilizza due ventole Noctua NF-A12x25 e un dissipatore di calore su misura che le consente di funzionare in modo più silenzioso di qualsiasi altra scheda della sua classe.

Con le impostazioni tipiche della ventola automatica, la Noctua Edition è più silenziosa di 4,5 dB(A) rispetto alla GeForce RTX 3080 ASUS TUF Gaming, raggiungendo temperature della GPU inferiori di 3°C e VRAM inferiori di 14°C.

In sintesi la Noctua Edition offre livelli di rumore inferiori su tutta la gamma di velocità con il miglioramento più evidente di quasi 9 dB(A) alla massima velocità della ventola e 2-5 dB(A) a velocità inferiori. I livelli di rumore ridotti vanno di pari passo con temperature della GPU più basse e sostanziali riduzioni della temperatura della memoria fino a 22°C.

ASUS GeForce RTX 3080 Noctua Edition sarà disponibile a partire dall’inizio di giugno 2022 e successivamente sarà acquistabile anche su Amazon. Per informazioni sui prezzi è necessario contattare il rivenditore ASUS locale.

