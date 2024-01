Hyperkin, un’azienda nota per i suoi controller di gioco, sta collaborando con iconici marchi alimentari per portarli su dei nuovi gamepad a tema ispirati a quelli delle console Nintendo.

L’ultima linea di controller Bluetooth di Hyperkin sfodera design ispirati a Oscar Mayer, Kool-Aid, Sriracha, Kraft Mac & Cheese e Heinz Ketchup.

Hyperkin lancia dei controller Bluetooth in collaborazione con i marchi alimentari

I nuovi controller a tema alimentare vantano un corpo trasparente che ricorda la console Nintendo 64 e sfoggiano un frontalino che rende omaggio a ciascun marchio alimentare. Anche pulsanti e levette sono a tema, creando un’esperienza di gioco “appetitosa”.

In precedenza Hyperkin ha prodotto controller a tema Tetris e Miraculous, ma questa è la loro prima collaborazione nel settore alimentare.

Tuttavia questi “gustosi” controller sono compatibili con Nintendo Switch, PC e dispositivi mobili e non sono previste versioni per Xbox o PlayStation.

Per ora sul sito Web di Hyperkin sono elencati i controller Oscar Mayer, Kool-Aid e Sriracha, con tanto di custodie abbinate allo stile.

È chiaro che Hyperkin si sta tuffando in un nuovo settore e chissà che in futuro i gadget tecnologici e gli snack non possano convergere in un modo diverso dallo sgranocchiare mentre si gioca.

Potrebbe interessarti: Migliori joypad di Gennaio 2024, ecco i nostri consigli