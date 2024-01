In queste ore Amazon ha promosso alcuni sconti niente male sui prodotti di Apple. È il caso ad esempio di iPad di decima generazione, la versione base più recente del tablet di Apple che, oggi, si può acquistare in offerta al prezzo più basso di sempre su Amazon. A seguire tutti i dettagli da sapere per approfittarne.

Super offerta per Apple iPad “base” su Amazon

Il protagonista dell’offerta di Amazon che vi segnaliamo oggi è il più recente esponente della gamma “base” di Apple, lanciato a fine 2022 è considerabile come il modello di rottura rispetto al passato. Infatti, rispetto ai predecessori, Apple iPad di decima generazione presenta un design decisamente più vicino a quello dei rappresentanti delle altre gamme e si configura come l’iPad più colorato di sempre. È il primo della gamma dotato di porta USB-C, può contare su un display da 10,9 pollici con risoluzione 2360 x 1640 pixel e presenta la fotocamera frontale sul lato invece che nella parte superiore. Sparisce, inoltre, l’iconico pulsante home contenente il Touch ID; il lettore delle impronte digitali è ora spostato nel pulsante di accensione/spegnimento.

Come anticipato, in queste ore è acquistabile su Amazon al prezzo più basso di sempre mai proposto dallo store: 449 euro invece di 500,99 euro, il prezzo più basso recente, a sua volta parecchio inferiore considerando i 589 euro del listino. La versione scontata di Apple iPad di decima generazione è quella con 64 GB di memoria interna e connettività Wi-Fi, versione disponibile in tutti e quattro i colori: Rosa, Argento, Azzurro e Giallo.

Acquista Apple iPad 10,9″ di decima generazione su Amazon a 449 euro

