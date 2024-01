A poco più di un mese e mezzo dal debutto, Suunto ha annunciato nelle scorse ore tre nuove colorazioni di Race, un suo sportwatch con schermo AMOLED. Finora gli utenti di tutto il mondo che lo possiedono hanno corso 830.000 chilometri, pedalato per 353.000 chilometri, scalato 36 milioni di metri e registrato attività sportive per un totale di 247.000 ore, dati dichiarati dal produttore finlandese che, ha deciso anche per questo di espandere il ventaglio di colorazioni disponibili di questo suo orologio.

Alle due varianti note di Suunto Race Charcoal in titanio e All Black in acciaio inossidabile, si aggiungono così i colori Amethyst (per la variante in titanio) e Midnight e Birch in alluminio, versioni che è già possibile acquistare sul sito del produttore, ma anche su Amazon e altri rivenditori terzi al prezzo di listino di 449 euro e 549 euro a seconda della variante, rispettivamente quella in acciaio inossidabile e in titanio.

A seguire, le specifiche chiave di Suunto Race, di cui trovate maggiori informazioni nel nostro articolo pubblicato in occasione del lancio di ottobre:

schermo AMOLED da 1,43″ con risoluzione di 466 x 466 pixel;

GNSS a doppia frequenza, con GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e Beidou;

sensori: cardiofrequenzimetro con saturimetro, bussola digitale, altimetro barometrico, eccetera;

autonomia: fino a 26 giorni in modalità orologio, fino a 12 giorni con notifiche e monitoraggio attivi e fino a 120 ore di registrazione di attività sportive all’aperto con GPS attivo;

oltre 95 modalità sportive;

varie funzioni per monitorare la salute, notifiche smart, controlli della musica e quadranti personalizzati;

resistenza alle immersioni in acqua fino alla profondità di 100 metri;

dimensioni: 49 x 49 x 13,3 mm;

peso: 69 grammi la versione in titanio, 83 grammi quella in acciaio inossidabile.

Le cuffie a conduzione ossea Suunto Sonic

Oltre ai nuovi colori dello sportwatch, Suunto ha annunciato oggi un nuovo paio di cuffie a conduzione ossea: le Suunto Sonic. Sono una versione più economica delle Wing, realizzate in lega di silicone e titanio, dal peso di 31 grammi e certificate IP55 contro pioggia leggera e sudore, caratteristiche che le rendono ideali per lo sport, attività per cui vengono prodotte questo tipo di cuffie che hanno la particolarità di non occludere le orecchie, ma di trasmettere l’audio tramite con degli altoparlanti esterni posti in prossimità delle ossa degli zigomi.

Le Suunto Sonic montano sono dotate inoltre di due microfoni, di un algoritmo di riduzione del rumore per le chiamate e di tre pulsanti fisici con cui regolare il volume, cambiare brano o rispondere e riagganciare una telefonata. Il produttore promette fino a 10 ore di autonomia e 60 minuti per ricaricarle completamente, ma per le emergenze bastano 5 minuti per ottenere 3 ore di riproduzione.

Queste nuove cuffie sono disponibili nei colori nero e lime al prezzo di 149 euro; si possono comprare sia sul sito di Suunto che su Amazon e presso altri rivenditori terzi.

Leggi anche: i migliori sportwatch di questo mese, la nostra selezione e come scegliere uno smartwatch nel 2024, la guida per non sbagliare