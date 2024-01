Apple ritirò Fortnite dall’App Store nel 2020 dopo che Epic Games offrì sconti a chi acquistava il gioco direttamente sul proprio negozio, in modo da evitare la quota del 30% che Apple si trattiene sugli acquisti effettuati tramite il suo App Store, una pratica applicata anche da Google per il suo Play Store.

Da quel momento in poi gli utenti iOS hanno dovuto utilizzare alternative come Xbox Cloud Gaming o GeForce Now per giocare a Fortnite sui loro iPhone, ma quest’anno la situazione cambierà per i giocatori in Europa, grazie al Digital Markets Act (DMA).

Fortnite tornerà su iPhone in Europa nel 2024

Epic Games ha da poco annunciato che riporterà Fortnite sugli iPhone in Europa entro la fine dell’anno, tramite un nuovo negozio di giochi mobili Epic.

Ciò sarà possibile grazie al nuovo Digital Markets Act dell’UE che entrerà in vigore il 7 marzo e che tra le varie cose consente agli sviluppatori di accettare pagamenti e distribuire app al di fuori dell’App Store.

Anche se questi imminenti cambiamenti consentiranno a Epic Games di guadagnare ancora dagli utenti iOS in Europa, il fondatore e CEO Tim Sweeney non ha perso occasione di criticare Apple per le sue politiche anticoncorrenziali, anche per il fatto che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha recentemente respinto l’appello di Epic secondo cui Apple avrebbe violato le leggi antitrust federali.