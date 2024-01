I nuovi monitor sostenibili Philips in mostra a ISE 2024

Non solo TV top di gamma per Philips, che con il brand Philips Monitors sarà presente, insieme a Philips Professional Displays, a ISE 2024, probabilmente la fiera più importante per il settore AV e per l’integrazione di sistemi, dove Philips mostrerà le ultime novità in ambito display. Per l’occasione, l’azienda ha anticipato e condiviso alcune delle soluzioni più importanti che vedremo all’evento che si terrà a Barcellona dal 30 gennaio al 2 febbraio, principalmente con un focus sui monitor sostenibili di nuova generazione.

Il futuro della tecnologia dei display Philips a ISE 2024

Stando alla nota del produttore, a ISE 2024 Philips Monitors porterà i suoi migliori display per l’home office e per la didattica a distanza. Tra i protagonisti ci sarà il monitor curvo da 34″ Philips 34B1U5600CH, un modello ultrawide con risoluzione QHD (2560x1440P) dotato di webcam da 5MP con Windows Hello e microfono a cancellazione del rumore. Per i professionisti che lavorano con configurazioni complesse e necessitano di connettività avanzate c’è una docking USB-C, abbinata ad altre soluzioni proprietarie e una visualizzazione ottimizzata con PowerSensor per risparmiare fino all’80% dei costi energetici.

Rimanendo in tema di monitor efficienti, arriva il Philips 272B1G, un display FHD da 27 pollici progettato specificamente per una produttività sostenibile che, non solo raggiunge una classe energetica superiore, ma abbina una nuova tecnologia di retroilluminazione a LED integrate con funzionalità come LightSensor, PowerSensor e Zero Power. A corredo di questa nuova soluzione a risparmio energetico, Philips propone anche il kit tastiera-mouse SPT6307BL, caratterizzato da un’interfaccia wireless e una funzione a risparmio energetico intelligente avanzato.

In mostra allo stand Philips ci saranno anche diversi nuovi monitor touch, tra questi il modello 242B1TC da 24 pollici a 10 tocchi, ottimizzato sia per un’applicazione domestica, ma valido anche per l’ufficio o la didattica grazie alla compatibilità plug & play con Windows, Android e Linux. Insieme ad altre soluzioni per il mondo lavorativo (touch e non), trova infine posto il Philips 172B1TFL, un display pensato invece per gli spazi pubblici; in questo caso troviamo funzionalità touch avanzate (funziona anche con i guanti) e un vetro overlay edge-to-edge con resistenza ai graffi fino a 7H, essenziale per un’esperienza touch duratura e una facile pulizia in qualsiasi ambiente.

Queste e molte altre novità saranno in esposizione allo stand Philips 3P500 di Barcellona dall prossima settimana; al momento l’azienda non ha parlato di possibili prezzi che, molto probabilmente, verranno svelati in concomitanza o successivamente all’evento sopraccitato.