In occasione di un evento organizzato presso il proprio quartier generale ad Amsterdam, TP Vision ha svelato le novità a marchio Philips destinate al mercato TV consumer che vedremo nel corso di questo 2024. L’azienda come al solito ha molta carne al fuoco, i prodotti sono diversi e abbracciano diverse tecnologie; c’è posto per TV OLED, Mini LED ed LCD, senza farsi mancare nulla neanche nel settore audio con le soundbard di ultima generazione e nuove cuffie sportive decisamente interessanti.

Andando più nel dettaglio, ad Amsterdam l’attenzione era puntata sui brand e sui progetti più ambiziosi dell’azienda; si parte da Philips OLED+, passando a The One e The Xtra, senza dimenticare il rinnovato sistema operativo Titan OS (ormai sulla quasi totalità dei TV Philips) e la tanto attesa funzionalità Ambilight Plus che migliora l’ormai matura e tanto amata Ambilight che però sarà ancora presente sui modelli di fascia media. Ma andiamo con ordine, anticipando che non abbiamo a disposizione tutto il materiale della nuova gamma Philips, eccezion fatta per i prezzi (altrettanto importanti però).

TV Philips Ambilight 2024 OLED+: c’è l’imbarazzo della scelta e anche Ambilight Plus

Iniziamo dicendo che l’offerta TV di Philips per il 2024 si articola in 4 linee di prodotti: OLED, OLED+, The One e The Xtra. Prima di vederle nel dettaglio però non possiamo non citare Ambilight Plus, un’evoluzione del sistema Ambilight introdotto da Philips già da anni che in pratica crea un alone di luce colorata intorno al televisore, risultando piacevole a livello visivo e per alcuni del tutto rilassante (ovviamente in base ai gusti). Con Ambilight Plus questo concetto viene ulteriormente migliorato, risultando più intelligente in quanto ora estende l’immagine su schermo oltre la cornice del monitor, sincronizzandosi con il contenuto riprodotto e offrendo di conseguenza un’esperienza più immersiva per l’utente. Migliorano anche le opzioni di personalizzazione, nonché la capacità di sincronizzazione e la qualità della luce.

Passando invece ai nuovi TV 2024, iniziamo con i top di gamma Philips OLED+, il meglio che può offrire Philips per l’utenza che non cerca compromessi e per il momento i primi a supportare Ambilight Plus. Questi televisori utilizzano pannelli OLED Meta 2.0 con una luminosità di picco pari a 3.000 nit grazie a un particolare sistema di micro lenti MLA, ma non è tutto; a bordo è presente un processore P5 AI Dual Engine che ottimizza prestazioni e qualità dell’immagine grazie anche all’intervento dell’Intelligenza Artificiale.

Tra le altre peculiarità dei Philips OLED+ segnaliamo il sistema operativo Google TV, ma anche il sistema audio avantato Bowers & Wilkins oltre a diverse funzionalità pensate per i gamer come Dolby Vision Gaming, Game Bar e MEMC. La gamma Philips OLED+ 2024 si compone di due modelli, OLED+ 909 e OLED+ 959; il primo sarà disponibile in tagli da 55, 65 e 77 pollici, mentre il top di gamma OLED+ 959 verrà prodotto solo nella versione da 65 pollici.

Philips OLED 809, The One e The Xtra

La proposta Philips non si ferma certo qui e per chi guarda anche a contenere (leggermente) il budget ci sono il modelli della serie Philips OLED, decisamente interessanti. In questo caso l’azienda opta per pannelli OLED WRGB EX con risoluzione UHD e una frequenza di aggiornamento che può arrivare a 144 Hz. La gestione delle immagini è affidata a un processore P5 di ottava generazione con AI, mentre non mancano Ambilight, sistema audio 2.1 e diverse ottimizzazioni per il gaming come VRR, Game Bar, MEMC gaming, Dolby Vision Gaming.

Il design di questi TV è abbastanza curato, con cornici sottili sui lati, c’è la connettività WiFi 6, Bluettoth 5.2 oltre alla compatibilità Matter, senza dimenticare il sistema operativo Google TV. I modelli Philips OLED 809 saranno disponibili in tagli da 42, 48, 55, 65 e 77 pollici.

A dispetto del nome, Philips The One non sarà il modello più costoso della serie, bensì uno dei prodotti probabilmente più convenienti. Disponibile in tagli da 43 fino a 75 pollici, questa linea sceglie la vecchia tecnologia LCD, con refresh sino a 144 Hz, processore P5, funzionalità Ambilight e, caratteristica distintiva, sistema operativo Titan OS di ultima generazione per una gestione ottimale e avanzata delle varie funzionalità integrate.

Per chi invece vuole addentrarsi nel mondo dei Mini LED, arriva Philips The Xtra, più economico rispetto ai costosi modelli OLED+, ma decisamente superiore agli LCD standard per qualità e resa cromatica. La gamma Philips The Xtra arriverà con diagonale da 55 a 85 pollici, con frequenza di aggiornamento sino a 144 hertz, rappresenta un ottimo compromesso tra alta qualità e costo; vanta un design moderno con cornici sottili e viene gestito sempre dal chip P5, senza farsi mancare la funzionalità Ambilight, sistema operativo Titan OS e una risoluzione del pannello che arriva a 3.840×2.160 pixel.

Nuove soundbar Philips e cuffie sportive

Riguardo ai sistemi audio, Philips ha svelato le nuovissime soundbar TAB6309, TAB5309 e TAB5109. La Philips TAB6309 è caratterizzata da un design super compatto e un suono potente e chiaro; questo sistema 2.1 ha un profilo di soli 37 millimetri e offre compatibilità con Dolby Atmos e DTS Virtual:X. A bordo troviamo connettività avanzata (HDMI eARC, Bluetooth 5.3 e LE audio) e un subwoofer wireless, la potenza massima invece è di 320 watt.

Anche Philips TAB5309 è sistema 2.1 che non si discosta molto per caratteristiche dal modello visto in precedenza, compreso il subwoofer wireless. Supporta Dolby Digital Plus e DTS Virtual:X, oltre a HDMI eARC e Bluetooth 5.3, la potenza massima in uscita invece è pari a 240 watt. Chiude questo trittico la Philips TAB5109, molto simile alla TAB5309 se non fosse per il sistema a due vie (2.0) e la potenza in uscita, dimezzata a 120 watt.

In chiusura c’è posto per tre nuove cuffie: le cuffie sportive on ear Philips Go A6219 e GO A6709, oltre alle cuffie con fascia Philips H6509. Le cuffie on ear Philips Go A6219 spiccano sicuramente per l’adozione di una particolare tecnologia a celle solari (Powerfoyle) che permette di ricaricarle attraverso qualsiasi fonte luminosa. La sostenibilità passa anche per i materiali utilizzati per l’assemblaggio, con il 35% di plastica riciclata e sino al 100% di cartone riciclato per la confezione; il resto delle caratteristiche prevede invece driver da 40 mm con dynamic bass boost, microfono con cancellazione del rumore (via AI) e certificazione IP55.

Il modello Philips GO A6709 sarà invece un ibrido tra cuffie aperte e auricolari, mantenendo resistenza IP55, due microfoni con algoritmi AI “pulire” il sottofondo da qualsiasi disturbo e funzionalità di ricarica rapida che si sposa a un’autonomia totale combinata di 28 ore. Ultime della lista le Philips H6509, delle cuffie over ear con fascia che integrano il sistema Hybrid Noise Cancelling Pro (ANC), abbinato a driver da 40 mm. Come gli altri modelli Philips, queste cuffie possono essere gestite anche via software (Philips Headphone) mentre l’autonomia in questo caso arriva a ben 60 ore.

Disponibilità e prezzi

Philips OLED+ 909 disponibile dal terzo trimestre 2024 a 4.499 euro

Philips OLED+ 959 disponibile dal terzo trimestre 2024 a 4.499 euro

Philips OLED 809 42″ disponibile da maggio a 1.299 euro

Philips OLED 809 48″ disponibile da maggio a 1.499 euro

Philips OLED 809 55″ disponibile da maggio a 1.799 euro

Philips OLED 809 65″ disponibile da maggio a 2.299 euro

Philips OLED 809 77″ disponibile da maggio a 3.999 euro

Philips The One PUS8909 43″ disponibile da maggio a 799 euro

Philips The One PUS8909 50″ disponibile da maggio a 899 euro

Philips The One PUS8909 55″ disponibile da maggio a 999 euro

Philips The One PUS8909 65″ disponibile da maggio a 1.199 euro

Philips The Xtra PML9009 55″ disponibile da giugno a 1.199 euro

Philips The Xtra PML9009 65″ disponibile da giugno a 1.499 euro

Philips TheXtra PML9009 75″ disponibile da giugno a 1.999 euro

Philips The Xtra PML9009 85″ disponibile da giugno a 2.999 euro

Philips soundbar slim TAB6309 sarà disponibile a 269

Philips Go A6219 disponibili nel 2024 a 129,99 euro

Philips GO A6709 disponibili nel 2024 a 99 euro

