Philips amplia il proprio catalogo di monitor gaming e annuncia un nuovo modello inserito nella serie Evnia, brand che negli ultimi anni abbiamo imparato a conoscere e che punta all’utenza più esigente in fatto di prestazioni e tecnologie implementate. Il neoarrivato Philips Evnia 32M2C5500W non si discosta da questa tradizione e, stando a quanto dichiara l’azienda, promette di portare l’esperienza ludica su PC un altro livello, quantomeno per quanto riguarda i display QHD di fascia medio-alta.

Philips Evnia 32M2C5500W punta tutto sul nuovo pannello curvo Fast VA da 32″

Il Philips Evnia 32M2C5500W cerca di inserirsi in uno dei segmenti di mercato più difficili per quanto riguarda i monitor da gaming, ossia nella fascia media (o medio-alta) dei monitor QHD, un filone a dir poco saturo di offerte per tutte le tasche ed esigenze che non è facile conquistare, neanche per un colosso come Philips. L’azienda però non demorde e punta in alto cercando di attirare l’attenzione dei giocatori coniugando prestazioni e design, elemento quest’ultimo sempre più considerato in fase di acquisto.

L’ultimo modello della serie Evnia punta tutto su un display curvo da 32 pollici con tecnologia Fast VA, ossia ottimizzato rispetto ai comuni pannelli VA che solitamente non brillano per quanto concerne il tempo di risposta. Stando a quanto dichiara Philips, questo monitor da 2560×1440 pixel con curvatura 1.000R garantisce un tempo di risposta MPRT (Motion Picture Response Time) di 0,5 millisecondi, una caratteristica che insieme a una frequenza di aggiornamento a 240 Hz garantirà sicuramente un gameplay fluido e piacevole.

A questo poi si affiancano le caratteristiche tipiche dei display curvi che, come oramai noto, garantiscono un’immersione completa nella fase di gioco, restituendo ampi angoli di visione. Il monitor Philips è ottimizzato per garantire un input lag molto contenuto e supporta AMD FreeSync Premium Pro, sfruttando invece le doti dei pannelli VA in quanto a resa cromatica nel caso in cui l’utente voglia utilizzare il monitor anche per altri ambiti diversi dal gaming; a questo proposito Philips Evnia 32M2C5500W offre una copertura DCI-P3 del 92% ed è certificato DisplayHDR 400.

Ma non è tutto, l’ultimo arrivato nella serie Evnia è dotato di un’ampia gamma di funzioni progettate appositamente per il comfort, la comodità e il benessere dei giocatori. A bordo troviamo la tecnologia EasySelect per scorrere facilmente i menu sullo schermo, la modalità LowBlue e Flicker-Free per ridurre l’affaticamento della vista e la base Compact Ergo che consente di regolare inclinazione, rotazione e altezza del monitor per garantire ore di visione confortevole.

Caratteristiche di rilievo Philips Evnia 32M2C5500W

Tipologia di pannello Fast VA

Dimensioni pannello 32″

Curvatura 1000R

Risoluzione massima 2560 x 1440 pixel

Frequenza di aggiornamento 240 Hz

Tempo di risposta MPRT 0,5ms

Angolo visuale 178/178°

Spettro di colori DCI-P3 92%

DisplayHDR 400 certificato

Supporto AMD FreeSync Premium Pro

Modalità EasySelect, LowBlue Mode e Flicker-Free

Disponibilità e prezzo

Il Philips Evnia 32M2C550W sarà disponibile nei prossimi giorni a un prezzo di 499 euro, presto anche su Amazon dove attualmente troviamo diversi modelli della stessa linea come l’ottimo Philips Evnia 34M2C8600 (vedi offerta).

Potrebbe interessarti anche Come scegliere il monitor da gaming giusto nel 2023: la guida pratica, Migliori monitor di Novembre 2023: ecco i nostri consigli per l’ufficio, il gaming e la grafica e Philips annuncia un nuovo monitor SuperWide con Busylight e Windows Hello