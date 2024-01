La famiglia Philips Hue si allarga e accoglie nuove soluzioni ideate per migliorare e consolidare l’ormai noto ecosistema di illuminazione intelligente, ideale per chi vuole progettare e sperimentare sistemi di illuminazione moderni e personalizzabili. L’annuncio più importante di oggi è sicuramente la lampada da parete Philips Hue Dymera, un dispositivo ovviamente smart capace di proiettare luce verso l’alto o verso il basso, con diverse possibilità di personalizzazione.

Oltre alla nuova lampada intelligente Dymera, Philips Hue propone anche diversi nuovi accessori e strumenti come il nuovo cavo a sospensione Philips Hue stampato in 3D, i connettori per l’illuminazione a binario Philips Hue Perifo, senza dimenticare lo starter kit Philips Hue Secure con la fotocamera Secure Floodlight, abbinata a nuove funzionalità in app per integrare al meglio illuminazione e sicurezza domestica intelligente.

Philips Hue Dymera: controllo a doppio raggio e design curato

La lampada da parete smart Philips Hue Dymera coniuga funzionalità e stile, offrendo il controllo individuale su due fasci di luce, uno rivolto verso l’alto e l’altro verso il basso. Il design è semplice ma al tempo stesso sofisticato e con la colorazione nera si adatta sia ad ambienti interni che esterni, dove può illuminare ampie superfici con luce bianca e colorata da calda a fredda.

La nuova Philips Hue Dymera ha una protezione IP44 e misura 9,4 x 23 x 16 centimetri; offre una luminosità massima di 1.020 lumen a 4.000 Kelvin. Con il bianco standard, tuttavia, la luminosità è solo leggermente inferiore fino a 970 lumen; sono disponibili oltre 16 milioni di combinazioni di colori con tonalità di bianco da 2.000 a 6.500 Kelvin. Utilizzando l’app Philips Hue poi, ciascuna luce può essere attenuata o aumentata cambiando i colori individualmente; è possibile anche impostare anche una scena dalla galleria delle scene per un aspetto più coerente.

Nuovi prodotti e accessori Philips Hue

Oltre alla lampada smart Dymera, arriva anche il nuovo cavo a sospensione Philips Hue, realizzato appositamente per supportare al meglio le lampadine a filamento Philips Hue. Questo cavo può essere facilmente montato sopra un tavolo da pranzo o in altri ambienti e utilizzato con una lampadina a filamento anche per creare un elemento di design originale. Il cavo Philips Hue è disponibile in bianco o nero e in due misure, quindi si adatta facilmente a qualsiasi arredamento della casa; le parti stampate in 3D sono realizzate per il 55% con materiale biocircolare costituito da rifiuti e residui di origine biologica.

Rimanendo in tema smart home, arrivano i nuovi connettori per illuminazione a binario Philips Hue Perifo, installabili su soffitti o pareti e pensati per offrire una maggiore flessibilità nella fase di progettazione dell’impianto. Con il connettore Philips Hue Perifo T, i binari possono scorrere in tre direzioni diverse, permettendo di illuminare l’intera stanza con un’illuminazione a binario intelligente. Il connettore Philips Hue Perifo riesce a offrire la massima flessibilità sulla forma del binario in quanto il connettore consente ai binari di scorrere in qualsiasi direzione e oltre gli angoli di 90 gradi.

C’è posto anche per la nuova versione della lampada da soffitto Philips Hue Being, ora disponibile anche in bianco e nero oltre alla versione in alluminio già esistente. Adatta soprattutto per camere da letto, corridoi e ingressi, questa lampada è circondata da alone di luce soffusa e offre la possibilità di utilizzare 50.000 sfumature di luce bianca da calda a fredda. Rimanendo in tema di lampade, Philips presenta anche nuove colorazioni della lampada da tavolo portatile Philips Hue Go, disponibile ora in nero con impugnatura arancione e bianco con impugnatura verde acqua. L’impugnatura in silicone consente di spostare facilmente la lampada, sia che si tratti di leggere un libro in casa o di illuminare una festa in giardino; Philips Hue Go può essere caricata in modalità wireless con un tempo che va da tre a quattro ore, l’autonomia invece è dichiarata in 48 ore (supporto di ricarica incluso).

Le novità del sistema Philips Hue Secure

Le novità Philips Hue non finiscono qui e rimanendo in campo smart home arrivano lo starter kit per fotocamera Philips Hue Secure e la fotocamera con proiettore Philips Hue Secure. Ottimizzato per operare sia in ambienti interni che esterni, lo starter kit Philips Hue Secure è progettato per offrire agli utenti una suite completa di funzionalità di sicurezza domestica intelligente. Il kit è composto da una telecamera cablata Philips Hue Secure, che include un alimentatore e un supporto a parete per installare la telecamera, abbinata a due sensori di contatto Philips Hue Secure per inviare notifiche in tempo reale quando il sensore di contatto viene aperto o chiuso. Il nuovo kit Philips prevede anche due lampadine Philips Hue, una a luce bianca e una colorata da calda a fredda, oltre a un Philips Hue Bridge che garantisce l’accesso a tutte le funzionalità del sistema Philips Hue Secure.

Philips Hue Secure integra funzionalità come visualizzazione dal vivo, visione notturna e conversazione bidirezionale, inoltre può inviare notifiche di potenziali minacce alla sicurezza o spaventare gli intrusi con allarmi luminosi e sonori. Per l’uso esterno è disponibile anche la telecamera con proiettore Philips Hue Secure Floodlight (precedentemente annunciata) che consente di tenere d’occhio il cortile, il patio o il nostro vialetto; quando si attiva un allarme luminoso dall’app Philips Hue, il proiettore illumina subito un’ampia area in qualsiasi colore, con combinazioni dal bianco brillante al rosso.

Chiudendo con la parte software, Philips annuncia nuove funzionalità per il Centro Sicurezza integrato nell’app Philips Hue. Nella prima metà del 2024 arriveranno diversi aggiornamenti che includono miglioramenti alle notifiche push di sicurezza e alla cronologia degli eventi, nonché allarmi luminosi e sonori automatici quando viene rilevato un movimento. Oltre a questo, l’azienda sta lavorando anche per integrare il supporto per Amazon Alexa e Google Home per il sistema Philips Hue Secure.

Disponibilità e prezzi

Lampada Smart Philips Hue Dymera disponibile dal 27 febbraio a 219,99 euro

Cavo a sospensione Philips disponibile dal 24 febbraio a 59,99 euro

Connettori Philips Hue Perifo disponibili dal 6 febbraio a 34,99 euro

Lampada da soffitto Philips Hue Being (bianca o nera) disponibile dal 26 marzo a 219,99 dollari

Lampada portatile Philips Hue Go disponibile in USA a 159,99 dollari

Philips Hue Secure starter kit disponibile dal 23 gennaio a 399,99 euro

Camera Floodlight Philips Hue Secure disponibile dal 23 gennaio a 349,99 euro

