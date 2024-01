Lo abbiamo provato quasi un anno fa Apple Mac mini M2, un dispositivo già interessante al prezzo di listino che, in queste ore, lo diventa ancor di più grazie ad alcune offerte che permettono di risparmiare un bel po’. È scontato al prezzo più basso mai raggiunto su Amazon, cifra a cui si sono allineati anche altri negozi come MediaWorld e Unieuro. Per tutti i dettagli, seguiteci.

Apple Mac mini M2 è in offerta a un prezzo super

È uno dei Mac più di successo in vendita, complice il prezzo competitivo e la qualità. Apple Mac mini è un computer che va bene per la maggior parte degli utenti che cercano un prodotto anche per lavorare, a patto che non si abbiano grosse esigenze o si utilizzino quotidianamente software particolarmente pesanti.

La versione in questione disponibile in offerta su Amazon, è quella con il chip Apple Silicon M2, con 8 GB di memoria unificata (RAM) e unità SSD da 256 GB, la versione base insomma. Di listino costa 729 euro ma, è possibile acquistarla a 579 euro su Amazon, il prezzo più basso mai raggiunto sul negozio. Volendo, si può comprare alla stessa cifra anche su MediaWorld e Unieuro; ecco tutti i link all’acquisto:

Per i più esigenti, c’è anche la versione di Apple Mac mini M2 con 512 GB di memoria interna, anch’esso disponibile in sconto su Amazon e MediaWorld:

