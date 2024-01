Oggi riprendono negli Stati Uniti le vendite di Apple Watch Series 9 e di Apple Watch Ultra 2, dispositivi di cui si è parlato molto negli USA negli ultimi giorni a causa del problema relativo alla misurazione dei livelli di ossigeno nel sangue.

Alla fine dello scorso anno, infatti, il colosso di Cupertino ha sospeso le vendite negli Stati Uniti dei suoi due smartwatch, che non sono più disponibili sul sito ufficiale dal 21 dicembre mentre la commercializzazione nei negozi fisici di Apple si è fermata il 24 dicembre.

Apple Watch Series 9 e Ultra 2 ritornano sul mercato USA

I due dispositivi del colosso di Cupertino tornano oggi in vendita con una modifica per aggirare il divieto, ossia sono privi delle funzionalità relative alla misurazione dei livelli di ossigeno nel sangue.

Il team di Apple ha precisato che coloro che possiedono un Apple Watch con le funzionalità di ossigeno nel sangue non dovranno preoccuparsi di avere alcuna limitazione o modifica su di essi.

Il colosso statunitense ha già proposto un appello nei confronti del provvedimento dell’International Trade Commission e si è detto convinto che in breve tempo riuscirà ad ottenere l’annullamento del ban.

Nell’attesa dei normali tempi richiesti dalla giustizia, tuttavia, Apple ha deciso di correre ai ripari e riprendere la commercializzazione di Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2 senza le funzionalità relative all’ossigenazione del sangue.

Resta da capire se, in caso di vittoria nel procedimento di appello, tali funzionalità potranno essere implementate dal team di sviluppatori di Apple attraverso un aggiornamento software.

In Italia Apple Watch Series 9 è disponibile sul sito ufficiale a partire da 459 euro mentre su Amazon è possibile usufruire di un piccolo sconto.

Per quanto riguarda Apple Watch Ultra 2, il prezzo ufficiale in Italia parte da 909 euro e anche in questo caso su Amazon è possibile risparmiare.

