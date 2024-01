Un nuovo controller DualSense di Sony potrebbe essere in arrivo in quanto è finito accidentalmente nelle pagine di Best Buy Canada. Ecco cosa cosa è trapelato.

Elencato come DualSense V2 per PlayStation 5, la pagina prodotto subito rimossa raffigurava un controller che sembra identico all’originale, tuttavia un cambiamento rilevante riguarda il peso, visto che era indicato di 280 grammi, circa il 22% in meno rispetto ai 360 grammi del DualSense originale.

Il nuovo controller DualSense V2 offrirebbe maggiore autonomia

Un altro importante miglioramento citato nella pagina prodotto riguarda la durata della batteria pubblicizzata come 12 ore che sarebbe il doppio rispetto al modello standard esistente e il triplo in confronto al DualSense Edge.

La pagina prodotto includeva anche una stazione di ricarica Dual Sense. Secondo quanto riferito i controller DualSense V2 verranno forniti in bundle con una stazione di ricarica che può caricare fino a 2 controller alla volta. Stranamente il prezzo indicato era lo stesso del modello originale.

Questa fuga di notizie potrebbe anche significare che l’annuncio di PlayStation 5 Pro è più vicino di quanto pensiamo, in base alle indiscrezioni relative ai presunti devkit inviati a dicembre, poiché Sony potrebbe includere questo nuovo controller DualSense V2 nella scatola della PS5 Pro.

Forse ti sei perso: PlayStation 5 supera le 50 milioni di unità vendute, ecco qual è il gioco più votato