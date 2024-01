La questione relativa all’autonomia sovrastimata delle auto di Tesla è di lunga data, come lo sono anche i diversi reclami che, nei mesi e anni passati hanno sottolineato in vario modo le proiezioni troppo ottimistiche fornite dalla casa automobilistica di Elon Musk.

Se la nuova mossa di Tesla sia una conseguenza di questi o di altri motivi non è ancora chiaro, ma è un fatto che le stime sull’autonomia di alcune sue auto sono calate, senza motivazioni fornite. Nello specifico, le cifre sono state riviste al ribasso per Tesla Model Y, Model S e Model X che, sul mercato statunitense, si presentano ora con proiezioni inferiori rispetto a quanto promosso alcune ore fa.

L’autonomia dichiarata di alcune Tesla è inferiore

Non sono ribassi particolarmente notevoli, ma in alcuni casi si arriva a cifre inferiori del 6% secondo quanto dal sito Electrek, che ha rilevato le modifiche all’autonomia in questione nella versione statunitense del configuratore online di Tesla, modifiche che, per il momento, non sono state applicate ai configuratori europei.

La Model Y in versione Performance “perde” 18 miglia rispetto alle precedenti 303, fermandosi così a quota 285, l’autonomia della Long Range è scesa da 330 a 310 miglia, stessa versione della Model X le cui stime di percorrenza passano da 333 a 326 miglia. Anche la Tesla Model S Plaid ora promette meno: configurata con cerchi da 19″ viene dichiarata per 359 miglia invece di 396.

In mancanza di dichiarazioni ufficiali da parte della casa automobilistica, ci sono al momento soltanto ipotesi, come quelle del sito Drive Tesla secondo il quale questa riduzione delle stime dell’autonomia sarebbe una conseguenza di recenti “miglioramenti al comfort e alle funzionalità delle auto” e all’implementazione di test EPA (Environmental Protection Agency) aggiornati e più stringenti. Questa stessa agenzia in passato aveva accusato il CEO Elon Musk di aver sovrastimato l’autonomia della Tesla Model S Long Range, accusa cui fanno eco anche molte altre, fra cui ricordiamo il caso Diversion Team della scorsa estate.

The Verge sottolinea anche il fatto che questa modifica alle stime dell’autonomia di alcune auto Tesla arriva a poche settimane dall’apertura di un’indagine del Dipartimento di giustizia statunitense (DOJ) relativa al chilometraggio stimato gonfiato di proposito. Ma al momento, come anticipato, la casa automobilistica non ha fornito alcuna motivazione.

