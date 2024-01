Next Lite di Ayaneo si presenta come la prima console portatile non Valve a utilizzare SteamOS come sistema operativo. La nuova console offrirà uno schermo da 7 pollici 800p e sarà alimentata da una batteria da 47 Wh come l’attuale Next Pro, ma punta a un prezzo più abbordabile.

L’azienda non ha rivelato molti dettagli in merito a Next Lite, quindi al momento si possono fare delle ipotesi ad esempio per quanto riguarda il chipset.

L’attuale Next Pro è animata da una CPU AMD Ryzen 7 5825U che ha ormai due anni, quindi Next Lite dovrebbe introdurre un chipset più recente, come Ryzen 7840U o anche l’ultimo Ryzen 8840U, ma per contenere il prezzo è più probabile che l’azienda adotterà uno dei chip 7040U.

La console portatile Ayaneo Next Lite con SteamOS

Il dato più interessante rimane comunque la presenza di SteamOS che è il più grande vantaggio della console portatile Steam Deck di Valve rispetto a tutte le alternative basate su Windows.

Come tutti i prodotti Ayaneo, anche Next Lite sarà finanziata tramite crowdsourcing, quindi non c’è alcuna garanzia che arriverà sul mercato, anche se le probabilità sembrano alte.

La campagna finanziamenti inizia oggi e per il momento dobbiamo accontentarci delle immagini del prodotto condivise dalla società, nella speranza che Next Lite sia il primo di una nutrita serie di console portatili dotate di SteamOS che arriveranno sul mercato nel 2024.

