Nessun nuovo prodotto da Jabra al CES 2024 di Las Vegas, ma due aggiornamenti importanti per due paia di cuffie wireless già in commercio: le Elite 8 Active e le Elite 10 presentate a IFA 2023. L’azienda danese, specializzata in prodotti audio ma produttrice di altri dispositivi, ha annunciato per i suoi ultimi auricolari wireless miglioramenti per le funzioni ANC e HearThrough, cioè di riduzione del rumore di sottofondo indesiderato e, viceversa, la trasparenza che permette di essere consapevoli dell’ambiente circostante.

Nuovi aggiornamenti per le Jabra Elite 8 Active ed Elite 10: novità e disponibilità

Per le cuffie Jabra Elite 8 Active è in arrivo un nuovo aggiornamento che migliora la funzione HearThrough rendendola più efficace quando utilizzata in ambienti ventosi, merito di un aggiornamento degli algoritmi di rilevazione del rumore del vento.

Diventano invece più incisive nella soppressione del rumore indesiderato le cuffie Jabra Elite 10, grazie all’implementazione di algoritmi più aggiornati presenti in un nuovo update che promette una migliore ottimizzazione della qualità delle chiamate negli ambienti più rumorosi come uffici, ristoranti e strade trafficate.

Entrambi gli aggiornamenti includono nuove indicazioni vocali, la possibilità di personalizzare il nome dei dispositivi e, soprattutto, un selettore in/off per le funzioni ANC, HearThrough e Sidetone (funzione di feedback audio della voce dell’utente in cuffia).

Le cuffie Jabra Elite 10 riceveranno questo nuovo aggiornamento già da gennaio, mentre è prevista per marzo la distribuzione dell’update riservato alle Elite 8 Active. In entrambi i casi, per scaricare e installare gli aggiornamenti bisogna far riferimento sull’app companion Sound+ disponibile per Android e iOS.

In copertina le Jabra Elite 10

