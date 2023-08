IFA 2023 si sta svolgendo proprio in questi giorni — se ci seguite attentamente, conoscete già le tante novità che vi stiamo raccontando — e Jabra ha pensato bene di presentare due nuovi prodotti sotto i riflettori della rassegna berlinese: Jabra Elite 10 e Jabra Elite 8 Active sono due nuovi modelli di cuffie true wireless e rappresentano la sintesi di quanto di buono il marchio è in grado di offrire in questo momento.

Jabra Elite 10 ed Elite 8 Active: nuove e ambiziose

Il listino di Jabra include soluzioni pensate per utilizzi lavorativi e di svago e le nuove soluzioni Jabra Elite 10 e Jabra Elite 8 Active rappresentano l’ambizioso tentativo di alzare l’asticella. Se da una parte, le seconde si segnalano come le cuffie true wireless “più resistenti al mondo”, le prime uniscono le tecnologie più avanzate che il marchio è riuscito a mettere insieme.

Jabra Elite 8 Active: quando il gioco si fa duro…

Le nuove Jabra Elite 8 Active vengono descritte come le cuffie senza fili più resistenti sul mercato e si fregiano di aver superato i test necessari per la certificazione militare MIL-STD-810h. Non temono né l’umidità o il sudore, né tantomeno l’acqua o la polvere, tant’è che sono anche certificate IP68 e resistono a immersioni fino a 1,5 metri. Il case di ricarica, invece, è certificato IP54.

In forza di ciò, le Elite 8 Active si propongono come compagne perfette per la corsa e lo sport, promettendo di restare saldamente al proprio posto grazie alla tecnologia proprietaria Shakegrip.

A dispetto di una resistenza sopra la media, queste cuffie non sacrificano la qualità di ascolto, mettendo sul piatto tanta tecnologia: Dolby Audio, Adaptive Hybrid Active Noise Cancellation (ANC) con tanto di Wind Neutralizing HearThrough che promette di tagliare fuori tutte le interferenze derivanti dal vento. Per il resto, sei microfoni al servizio delle chiamate, connettività Bluetooth Multipoint (v5.3), una durata della batteria fino a 8 ore (che diventano 32 con la custodia) con ANC attiva e la compatibilità con Google Assistant, Fast Pair, Swift Pair e Spotify Tap compongono un pacchetto decisamente completo.

Jabra Elite 10: le più avanzate

Per gli utenti meno interessati all’aspetto della resistenza e maggiormente desiderosi di ottenere il massimo dal punto di vista tecnologico, Jabra ha creato le nuove Elite 10. Queste cuffie si segnalano per una più sofisticata Advanced Active Noise Cancellation (ANC), che si regola automaticamente in base all’ambiente circostante, sfruttando onde infrasoniche e algoritmi dedicati per misurare il canale uditivo e rilevare il rumore e le condizioni del vento.

Jabra è partita da altri modelli della propria line-up per creare un design confortevole e implementare per la prima volta la tecnologia ComfortFit su cuffie true wireless: il design semi-open promette di attenuare la pressione sull’orecchio e di consentire un utilizzo prolungato; ogni parte a contatto con l’orecchio è realizzata in silicone. Le dimensioni ridotte promettono di rendere anche il trasporto più comodo.

Grazie alla collaborazione con Dolby Laboratories, le Elite 10 possono vantare il supporto alle tecnologie Dolby Atmos e Dolby Head Tracking, con quest’ultima che crea un ambiente audio 3D.

Tra le restanti caratteristiche, vanno segnalati: la tecnologia a sei microfoni per le chiamate, l’autonomia di 6 ore (27 ore con la custodia), la connettività Bluetooth 5.3 con supporto alla connessione Multipoint, il supporto a Voice Assistant, Fast Pair, Swift Pair, Spotify Tap. A differenza del modello descritto nel paragrafo precedente, in questo caso la certificazione contro a acqua e polvere è IP57.

Prezzi e disponibilità

Le cuffie Jabra Elite 10 arrivano nei colori Cream, Cocoa, Titanium black, Gloss Black, Matte Black al prezzo di listino di 249 euro; le Jabra Elite 8 Active arrivano in Caramel, Navy, Black e Dark Grey a 199 euro. I colori Cocoa e Caramel saranno esclusivi del sito ufficiale per 60 giorni. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale.

