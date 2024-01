Quello in corso rappresenta un CES davvero ricco di novità anche per TP-Link, che presenta quest’oggi importanti innovazioni per il settore networking e il mondo della smart home. Più in particolare, andiamo a scoprire insieme la più recente gamma di dispositivi con Wi-Fi 7, che vede la presenza delle soluzioni Deco Mesh Wi-Fi, dei router Archer, dei router high-end per il gaming, e il primo adattatore di rete al mondo Wi-Fi 7. A tutto questo si aggiungono novità per la gamma di dispositivi Tapo dedicati alla smart home.

TP-Link presenta la nuova gamma di dispositivi Wi-Fi 7

TP-Link svela al CES 2024 la nuova gamma di dispositivi con tecnologia Wi-Fi 7, che comprende le soluzioni Deco Mesh Wi-Fi, router Archer e router per il gaming, ma anche il primo adattatore di rete Wi-Fi 7.

I nuovi modelli TP-Link Deco per una rete Wi-Fi mesh

Deco permette di allestire una rete Wi-Fi mesh in tutta la casa, indipendentemente dalle dimensioni o dal tipo di accesso a Internet. Le novità da Las Vegas includono i modelli Deco BE95, Deco BE63, Deco BE65-5G, Deco BE65-PoE, Deco BE25-Outdoor e non solo. Tutti i nuovi dispositivi sono stati progettati per sfruttare al meglio le innovazioni dello standard Wi-Fi 7, inclusa la banda da 6 GHz utile per eliminare le interferenze create da dispositivi di vecchia generazione. I tre canali aggiuntivi a 320 MHz consentono più trasmissioni simultanee alla massima velocità possibile, mentre la tecnologia 4K-QAM garantisce velocità teoriche di trasmissione superiori del 20% rispetto a 1024-QAM, con miglioramenti che offrono una connettività wireless ancora più veloce e affidabile, con bassa latenza e una migliore stabilità.

La linea Deco Mesh supporta connessioni in fibra ottica, Ethernet, 5G, 4G e DSL in base a quanto necessario all’utente e offre varie opzioni di implementazione a seconda del mezzo di trasmissione (cavo, Power over Ethernet (PoE) o Powerline Communication). Il Wi-Fi Mesh per esterni estende la copertura agli spazi esterni come piscine e giardini.

Il flagship è il modello Deco BE95, che offre velocità combinate fino a 33 Gbps su 16 stream e 4 bande. Grazie alle porte multi-gigabit ultra veloci, i dispositivi Wi-Fi 7 Deco supportano velocità fino a 10 Gbps, e con il sistema di auto-negotiation WAN/LAN, possono connettere dispositivi di archiviazione collegati in rete (NAS) e server di gioco per sfruttare un’alta velocità di trasferimento e prestazioni superiori. Con la tecnologia AI-Roaming, la connessione viene mantenuta su livelli ottimali anche mentre ci si sposta da una stanza all’altra.

Ecco i nuovi modelli della serie Archer con Wi-Fi 7

Le novità comprendono i router della serie Archer: i nuovi modelli Wi-Fi 7 sono sei in tutto, e tra i più attesi ci sono Archer BE900 con velocità quad-stream di 24,4 Gbps e Archer GE800, il primo router da gaming Wi-Fi 7 di TP-Link, che si spinge fino a 19 Gbps.

Archer BE900 offre download rapidi, uno streaming 4K senza interruzioni e un gaming senza lag: questo anche grazie alle 12 antenne interne posizionate in modo ottimale, che mettono a disposizione una copertura omnidirezionale del segnale. Il nuovo modello dispone di due porte WAN/LAN 10G, una porta RJ45 e una porta combinata RJ45/SFP+ e risulta flessibile e pensato sia per connessioni in fibra sia per quelle in rame. Secondo quanto riportato dalla stessa azienda, le quattro porte 2,5G aggiuntive e le due porte USB contribuiscono a renderlo il prodotto giusto per una rete domestica a prova di futuro.

Tra i modelli svelati durate il CES vale la pena citare anche Archer BE800, Archer BE550 e Archer BE230, tutti compatibili con EasyMesh e dotati di funzionalità HomeShield. BE800 è un router Wi-Fi 7 tri-band con Wi-Fi fino a 19 Gbps dotato di schermo LED, due porte 10G e quattro porte 2,5G, mentre BE550 arriva fino a 9214 Mbps (con cinque porte 2,5G), sempre con Wi-Fi 7 tri-band. BE230 è invece un router Wi-Fi 7 dual-band con velocità fino a 3,6 Gbps.

Archer GE800 è progettato per gli appassionati di gaming, è dotato di uno schermo LED e si spinge fino a 19 Gbps grazie alla tecnologia tri-band Wi-Fi 7: offre due porte 10G e promette un’esperienza di gioco di livello superiore grazie a specifiche funzionalità di miglioramento delle prestazioni, porte dedicate e accelerazione del game server. Tutto questo racchiuso in un design arricchito da effetti di illuminazione RGB dinamici. Anche Archer GE650 può contare sulla tecnologia tri-band Wi-Fi 7 con velocità fino a 11 Gbps: offre una porta WAN da 5 Gbps, una LAN da 5 Gbps e tre da 2,5 Gbps.

Come anticipato, TP-Link ha svelato pure Archer TBE550E, il primo adattatore di rete Wi-Fi 7 tri-band al mondo. Consente di integrare in ogni PC la più recente tecnologia wireless, per una velocità di trasferimento dati superiore, una latenza più bassa e una maggiore affidabilità in ambienti di rete affollati. A disposizione il touchscreen e gli effetti di illuminazione a LED, che migliorano la praticità d’uso ma anche l’impatto estetico.

TP-Link HomeShield

La sicurezza della rete domestica è sempre più importante di questi tempi, e TP-Link propone HomeShield, uno strumento di protezione che contempla tutti gli scenari legati alla sicurezza a casa o in viaggio con strumenti di security, parental control, QoS e report completi. Risulta disponibile su tutti i router supportati e sui prodotti Deco Mesh e rende possibile gestire i potenziali rischi, come l’accesso non autorizzato a informazioni private, gli attacchi ai dispositivi IoT e persino la dipendenza da Internet.

Con l’arrivo dei nuovi dispositivi Wi-Fi 7 visti qui sopra, TP-Link ha aggiornato anche il software di sicurezza HomeShield. L’abbonamento HomeShield Pro viene ora suddiviso in tre differenti pacchetti a pagamento, denominati Security+, Advanced Parental Control e Total Security Package. In questo modo ciascuno può scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

Al CES 2024 anche i nuovi dispositivi TP-Link Tapo per la smart home

I dispositivi Tapo per la sicurezza della smart home

Le novità TP-Link dal palcoscenico di Las Vegas non sono ancora finite, perché l’azienda ha presentato la gamma di dispositivi Tapo dedicati alla sicurezza, alla pulizia, all’illuminazione (e non solo) della smart home. Al centro dell’ecosistema Tapo c’è la Smart HomeBase Tapo H500, un dispositivo di controllo centralizzato compatibile con i protocolli Matter e ONVIF che opera come centro di controllo e di storage oltre che come hub di connettività.

L’azienda ha presentato la tecnologia ColorPro Night Vision pensata per migliorare l’esperienza di visione in condizioni di illuminazione precarie, eliminando la necessità di illuminazione bianca o IR e fornendo una riproduzione fedele a colori con elevata saturazione e rumore contenuto. Inoltre, la nuova tecnologia è in grado di riprodurre nitidamente i soggetti in movimento, senza effetti di blur motion.

Tapo Security System è la soluzione di sicurezza pensata per tutti gli spazi, indoor (come camere da letto e soggiorni), outdoor (giardino) e garage. Tapo C428 KIT è la nuova videocamera wireless compatibile con la citata tecnologia ColorPro Night Vision e 2K QHD Live View: viene fornita con un pannello solare per l’alimentazione e per un monitoraggio costante. C’è anche Tapo C620 KIT, videocamera pan/tilt wireless con visuale a 360 gradi e un rilevamento intelligente del movimento: offre anch’essa visione notturna a colori, visualizzazione live QHD 2K e un pannello solare per alimentazione costante. Per i garage c’è Tapo C720, dotata di un faretto regolabile da 2800 lumen e di intelligenza artificiale in grado di rilevare i movimenti.

Tapo C120 è una soluzione versatile con base magnetica regolabile, visione notturna Starlight Color, resistenza all’acqua e alla polvere (certificazione IP66), rilevamento intelligente di persone, veicoli, animali domestici e persino del pianto dei bambini. A tal proposito, TP-Link offre il Baby Monitor Smart AI Pan/Tilt Tapo C840 KIT, un monitor dotato di live view con doppia lente da 4 e 2 MP che mette a disposizione notifiche istantanee, ninne nanne e la funzione BabySnap. Per gli ambienti interni sono disponibili i modelli Pan/Tilt AI Home Security Wi-Fi Camera come Tapo C220, Tapo TC73 e Tapo C125 con intelligenza artificiale avanzata.

Non solo videocamere però, perché l’ecosistema Tapo include nuovi campanelli e serrature intelligenti. Tra questi spicca l’innovativa Smart Wi-Fi Video Door Lock Tapo DL130 con sette metodi di sblocco (tra cui riconoscimento di impronte digitali e mediante l’app Tapo) e la funzione videocitofono 2K integrata. Con la Video Doorbell Camera Tapo D235 si può avere il controllo di ciò che avviene davanti casa grazie a un sensore da 5 MP, a un campo visivo da 180 gradi e alla tecnologia di visione notturna a colori. Il campanello intelligente integra una batteria da 10.000 mAh. C’è poi anche la Video Doorbell Camera Tapo D210 con sensore da 3 MP e risoluzione 2K, dotato di obiettivo DFOV da 160 gradi. Anche in questo caso è presente la visione notturna a colori. Non mancano il rilevamento e la notifica (entrambi gratuiti) di persone e veicoli.

Pulizia, illuminazione e risparmio energetico

Tra le tantissime novità TP-Link abbiamo poi i robot aspirapolvere come Tapo RV30 Plus. Quest’ultimo è il modello di punta della gamma ed è dotato di tecnologia di navigazione LiDAR, che consente una mappatura e una navigazione più precise all’interno dei vari ambienti. Arriva fino a 4200 Pa di potenza di aspirazione e offre funzionalità di spazzolamento, lavaggio e svuotamento automatico del contenitore della polvere. Al suo fianco Tapo RV20 Plus, basato sulla tecnologia di navigazione MagSlim LiDAR: è capace di raggiungere anche le aree di difficile accesso grazie al design sottile e integra doppie spazzole laterali.

Al CES è stata lanciata la nuova lampadina smart Wi-Fi Tapo L535E, che con i suoi 1055 lumen risulta l’ideale per gli spazi che necessitano illuminazione extra. Gli utenti possono personalizzare la luminosità, la temperatura colore e il colore stesso. Non manca la certificazione Matter per l’integrazione più semplice con gli altri prodotti per la smart home. Restando sull’illuminazione c’è poi la striscia LED multicolor Smart Wi-Fi Tapo L930-5, con effetti luminosi e animati che possono anche essere sincronizzati con la musica.

TP-Link ha presentato la presa Mini Smart Wi-Fi Tapo P125M, la presa Smart Wi-Fi per esterni Tapo P400M, il kit dimmer per lampada Smart Wi-Fi Tapo P135 KIT e tanto altro. Fa anche il suo debutto alla fiera la presa Mini Smart Wi-Fi Plug Tapo P110, che grazie al monitoraggio dei consumi energetici (con grafici e previsioni di fatturazione) può contribuire a un uso più efficiente dell’energia. In più, è in grado di spegnere automaticamente i dispositivi che superano le soglie impostate.

Chiudiamo questa enorme quantità di novità firmate TP-Link con i sensori intelligenti. La gamma comprende il sensore smart di movimento Tapo T100 e di contatto Tapi T110, ma anche il sensore smart di temperatura e umidità Tapo T315: in abbinamento con prese smart e altri dispositivi intelligenti, consente di mantenere le temperature adeguate nelle varie stanze.

