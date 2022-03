Recensione Tapo P100, Tapo L530E e Tapo L900 – Oltre ad avere una linea di prodotti dedicati alla connettività, come modem, router, switch e accessori vari, TP-Link gestisce anche la linea Tapo, dedicata ai prodotti della smart home. Oggi vi parlo di tre prodotti che mi hanno fatto compagnia in casa nelle ultime settimane e che ho aggiunto al mio sistema domotico.

Una lampadina, il modello TAPO L530E, ottimo come punto di partenza per una smart home, la presa smart TAPO P100, perfetta per controllare qualsiasi dispositivo elettrico, e TAPO L900-5, una striscia a LED ideale per creare dei punti luce in alcune zone della casa. Il tutto ovviamente controllabile da smartphone e assistenti vocali, con la possibilità di integrarlo in soluzioni più evolute come Home Assistant.

Tapo P100, una presa indispensabile

Il mercato è pieno di elettrodomestici intelligenti, il cui funzionamento può essere controllato tramite smartphone o assistenti vocali, ma cosa fare con i vecchi dispositivi? In salotto avete una bella lampada, che accendete quando volete leggere un libro, ma non può essere controllata dal telefono. Oppure un climatizzatore portatile, un deumidificatore, o la macchina del caffè.

Tapo P100 è la soluzione ideale per rendere intelligente qualunque cosa sia alimentata a corrente, con una spesa decisamente contenuta. Su Amazon la trovate spesso in offerta a 10 euro nella versione singola e a meno di 20 euro nel pacco doppio (a fine articolo vi lascio i link per l’acquisto di tutti i prodotti che ho provato) per cui è un prodotto che chiunque può permettersi.

É dotata di una presa di tipo tedesco e di una spina dello stesso tipo, la più utilizzata per gli elettrodomestici, dispone di un piccolo LED nella parte superiore e di un tastino per l’accensione e lo spegnimento sul lato sinistro. La configurazione è semplice e intuitiva, non serve alcun hub: basta la companion app da scaricare dall’App Store o dal Play Store, il Bluetooth attivo solo per la fase di pairing iniziale, una connessione WiFi a cui collegarsi e il gioco è fatto.

Ci vuole davvero meno di un minuto per metterla in funzione e iniziare a divertirsi. Il controllo tramite app è semplicissimo e oltre a gestire accensione e spegnimento permette di attivare dei timer. Io, ad esempio, l’ho collegata alla luce dell’acquario per essere sicuro che i miei pesci ricevano sempre la giusta quantità di luce, senza però esagerare.

Una funzione che ho trovato molto interessante à la modalità Fuori casa. Basta impostare un intervallo di tempo durante il quale il dispositivo collegato verrà spento e acceso in maniera casuale, per simulare la presenza di qualcuno in casa. Basta collegarlo a una lampada nelle stanze di casa e il gioco è fatto. L’ho testato, ovviamente rimanendo in casa per verificare la bontà della soluzione, e devo dire che il risultato è credibile, con le luci delle varie stanze che si spegnevano e accendevano in maniera del tutto variabile, senza uno schema ricorrente.

Nessun problema nemmeno con gli assistenti vocali, mi è bastato impostare le relative app, collegare l’account TP-Link e in un attimo sono riuscito a spegnere e accendere i dispositivi collegati. Semplice anche la configurazione all’interno di Home Assistant, che uso per far convivere prodotti di brand differenti all’interno della mia abitazione.

Tapo L530E, un ottimo punto di partenza

Quando si parla di smart home il primo pensiero va subito alle lampadine, visto che rappresentano, insieme alle prese smart, il punto di ingresso più economico nel settore della domotica. Anche Tapo L530E è un prodotto economico, costa tra i 10 e i 15 euro a seconda delle offerte, ma questo non significa che non sia un prodotto valido.

Siamo di fronte a una lampadina a LED colorata, con attacco E27 compatibile quindi con la quasi totalità di lampadari e lampade presenti nelle nostre case. Anche in questo caso la configurazione è semplice e immediata e avviene in pochi secondi seguendo la semplice procedura guidata.

Anche in questo caso i controlli possono avvenire tramite assistenti vocali, che consentono di accendere o spegnere la lampadina ma anche di cambiare la luminosità e il colore, per creare in un attimo la giusta atmosfera. L’app propone una serie di impostazioni pre-configurate, adatte per la lettura, per la visione di un film o per una cena romantica.

Se vi piace svegliarvi simulando l’alba, potete lasciar fare tutto all’app, che accenderà in modo graduale la luce in base al fuso orario. Ritroviamo la possibilità di impostare dei timer, per gestire l’accensione e lo spegnimento programmati, e la modalità assenza, che simula la presenza umana in casa accendendo e spegnendo la luce in maniera casuale, per scoraggiare eventuali malintenzionati.

Buona la luminosità che raggiunge gli 800 lumen, equivalenti a una classica lampadina da 60 watt. Non riuscirete a illuminare a giorno grandi ambienti ma per la camera, lo studio, il corridoio o in stanze in cui è presente più di un punto luce, la luce emessa è sufficiente. E grazie alla connessione al WiFi di casa potete sempre controllare se avete lasciato qualche luce accesa anche mentre siete fuori casa, o per trovare le luci accese quando rientrate.

Tapo L900-5, la luce è servita

Il terzo prodotto che ho provato è una striscia a LED RGB della lunghezza di 5 metri, ideale per creare dei punti luce nelle zone più scure della casa o per dare un tocco di colore in alcune situazioni. Nel mio caso ho scelto due zone in cui testare alternativamente la striscia Tapo L900-5: i pensili della cucina e il mio studio.

Nel primo caso ho verificato come fosse possibile avere maggiore luce sul lavello e sul banco da lavoro in cucina, in posizioni in cui la luce diretta è ostruita proprio dalla presenza di una persona. Devo dire che impostando al massimo la luminosità e utilizzando una luce bianca la differenza è notevole, visto che mi ha permesso di avere una visione chiara di quello che stavo facendo, dal lavare i piatti al preparare la cena.

Ancora più interessante l’utilizzo nel mio studio, dove ho un angolo non raggiunto direttamente dalla luce principale, che sono riuscito a illuminare in maniera ottimale posizionando la striscia sul sottotetto. Grazie all’applicazione sono poi riuscito a impostare la corretta intensità luminosa, per non disturbarmi mentre lavoro di sera, assicurando un’ottima luminosità anche di giorno.

In entrambe le situazioni la striscia Tapo si è sempre comportata egregiamente, permettendomi di creare la giusta atmosfera senza risultare mai fastidiosa. Semplice da collegare, basta una presa di corrente, facile da fissare grazie al bi-adesivo molto resistente, e con la possibilità di personalizzarne la lunghezza. Se 5 metri dovessero essere troppi è infatti possibile tagliare la striscia lungo una delle linee prefissate, senza temere di danneggiare i LED rimanenti.

Anche in questo caso è necessaria la presenza di una rete WiFi a cui collegare la striscia per poterla controllare tramite l’app o i comandi vocali. Il pulsante presente sull’alimentatore serve esclusivamente per accendere o spegnere la luce e per cambiare il colore dei LED, mentre le regolazioni avvengono solo tramite l’app.

Una di queste consente di utilizzare il microfono del telefono per sincronizzare la musica ascoltata con la striscia, per trasforma re in un attimo la casa in una piccola discoteca, o per creare la giusta atmosfera durante la visione di un film.

Tapo L900-5 mi ha dunque soddisfatto, sia per la sua semplicità di installazione sia per la sua capacità di creare dei punti luce in zone più scure della casa, o per dare un tocco di originalità seguendo i profili di mobili o altri elementi della casa.

In conclusione

Le soluzioni proposte da TP-Link sono sicuramente un ottimo punto di partenza per chi vuole iniziare a mettere il naso nella domotica ma anche per chi ha già una struttura esistente e vuole aggiungere funzionalità assenti o rendere controllabili dispositivi non smart.

Ho apprezzato le tante funzioni dell’app, che rimane tuttavia semplice da utilizzare anche per chi è alle prime armi. E soprattutto non è richiesto l’acquisto di alcun componente aggiuntivo per iniziare a utilizzarli: bastano uno smartphone e una connessione WiFi per la configurazione e l’uso quotidiano, con una spesa iniziale davvero contenuta. Qui sotto trovate i link all’acquisto dei tre prodotti su Amazon.