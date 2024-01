Amazon annuncia una nuova partnership globale con Panasonic e il supporto Matter Casting per dispositivi Amazon Fire TV ed Echo Show 15. Il colosso ha approfittato della vetrina del CES 2024 di Las Vegas per svelare queste novità: andiamo a scoprirle più da vicino.

La partnership tra Amazon e Panasonic

Della collaborazione globale tra Amazon e Panasonic abbiamo avuto modo di parlare proprio con il lancio dei nuovi prodotti della gamma OLED. Il produttore nipponico ha presentato quest’oggi i modelli Panasonic Z95A e Z93A (da 55, 65 o 77 pollici) con Fire TV integrato, che consentono di lanciare app, riprodurre musica, cercare contenuti e controllare i dispositivi della smart home compatibili utilizzando il controllo vocale di Alexa.

Quando le smart TV non vengono utilizzate per la visualizzazione di contenuti, possono diventare display dinamici con la funzione Ambient Experience di Fire TV, che trasforma lo schermo in uno smart display che può mostrare fotografie o informazioni (calendario, promemoria) attraverso i vari widget personalizzabili. I nuovi modelli delle serie Z95A e Z93A non costituiranno un’eccezione: in base a quanto dichiarato, possiamo dedurre che durante quest’anno saranno lanciati ulteriori televisori Panasonic con Fire TV integrato e Alexa.

Matter Casting su Fire TV ed Echo Show 15

Amazon ha sempre dichiarato di essere una compagnia sostenitrice di standard tecnologici aperti, ed è anche per questo che compare tra i membri fondatori e contributori chiave dello standard Matter. Per chi non sapesse di cosa si tratti, in poche parole costituisce uno standard nato per semplificare il collegamento tra sistemi e dispositivi della smart home, che si propone di unificare l’intero settore della domotica rendendo i vari prodotti per la casa intelligente non solo più semplici da utilizzare, ma anche più sicuri.

Al CES 2024 Amazon ha annunciato Matter Casting, che consente agli utenti di trasmettere contenuti sui dispositivi Fire TV ed Echo Show 15 direttamente dalle varie app di streaming supportate su Android e iOS. Gli utenti possono iniziare a guardare un film o una serie TV su Amazon Prime Video sullo smartphone e trasmetterlo al dispositivo Fire TV o a Echo Show 15. Si tratta della prima dimostrazione dell’implementazione di Matter Casting nel settore.

Matter Casting è disponibile già da ora in tutto il mondo per chi vuole trasmettere contenuti di Prime Video da dispositivi iOS e Android su Echo Show 15, e sarà disponibile nei prossimi mesi sui vari dispositivi Fire TV compatibili (comprese le smart TV Panasonic citate più su). Amazon ha dichiarato di essere al lavoro con Plex, Pluto TV, Sling TV, STARZ e ZDF per l’aggiunta del supporto Matter Casting entro la fine dell’anno.

