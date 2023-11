Ecovacs Deebot X2 Omni è un robot aspirapolvere e lavapavimenti decisamente particolare e il perché lo si può notare fin dal primo sguardo. La sua forma rettangolare anziché circolare non solo lo caratterizza sul mercato ma cerca di aggirare uno dei problemi principali di questa tipologia di prodotti: riuscire a raggiungere anche gli angoli più insidiosi e arrivare laddove nessun altro robot è mai riuscito.

Si tratta del nuovo modello di punta dell’azienda e non solo ha questa particolarità ma anche una serie di specifiche tecniche che sulla carta alzano ancora una volta l’asticella.

Design e caratteristiche tecniche

Ecovacs Deebot X2 Omni arriva in una scatola abbastanza ingombrante dal peso non indifferente, circa 20 kg, per questo motivo consigliamo di farsi trovare pronti, magari con un carrellino o quattro braccia per potarlo in casa e gestirlo agilmente. All’interno della scatola c’è tutto il necessario per essere operativo in pochi minuti: il robot, gli accessori (alcuni già attaccati e altri da attaccare), la stazione, manuali e cavo di alimentazione. L’installazione è veramente facile, di fatto non bisogna fare niente di più che spacchettarlo, collegarlo alla corrente, sistemarlo al di sotto della stazione e scaricare l’applicazione Ecovacs per configurarlo.

Passando al robot, come dicevamo vanta un design particolare e specifiche tecniche avanzate che lo rendono un dispositivo di pulizia efficiente e stilisticamente accattivante. Il design quasi quadrato del Deebot X2 Omni, contrapposto alla forma circolare tradizionale della maggior parte dei robot concorrenti, non è solo esteticamente piacevole ma funzionale. Questa forma gli permette di raggiungere angoli e spigoli con maggiore efficacia, senza la necessità di aggiungere algoritmi complessi o braccetti motorizzati. La scelta del design ha anche permesso l’adozione di una spazzola centrale più grande dello standard (20 cm), realizzata in silicone, che cattura efficacemente peli di animali e capelli. I sensori LIDAR, ora posizionati nell’angolo sinistro, non solo rendono la mappatura più precisa, ma hanno permesso una riduzione dell’altezza del robot (diametro di 32 cm e un’altezza di 9,5 cm) facilitando il passaggio sotto mobili e sanitari sospesi. La parte superiore metallizzata e il logo triangolare retroilluminato di blu aggiungono un tocco di eleganza al design generale​​.

La base di ricarica è il punto fermo del robot e si occupa di svuotare automaticamente la polvere e di lavare i panni mop dopo ogni ciclo di pulizia. Se l’abitazione in cui lo andrete ad inserire è molto grande è possibile che il robot faccia delle pause intermedie per pulire nuovamente i mop prima di continuare la pulizia, così da evitare di trascinare sporco per tutta la casa casa. La stazione è stata progettata per offrire un’esperienza di manutenzione ridotta, incrementando la comodità di utilizzo. In termini dimensionali ha più o meno le dimensioni e la forma di un piccolo cestino da cucina (misura 39,4 cm x 52,7 cm x 44,7 cm), ha un design semplice che si integra facilmente con la maggior parte degli arredi. È ovviamente equipaggiata con serbatoi facilmente accessibili per l’acqua pulita (a cui è possibile aggiungere un detergente come questo) e sporca, situati sotto un coperchio ribaltabile. Il comparto che ospita il sacchetto per la polvere è localizzato nella parte anteriore, attraverso una porta nascosta che si apre premendo su di essa​.

Prestazioni e qualità della pulizia

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, Ecovacs Deebot X2 Omni è equipaggiato con una potenza di aspirazione di ben 8000 Pa, collocandosi in una posizione superiore rispetto agli altri modelli sul mercato (in media la potenza di aspirazione si aggira sui 5000-6000 Pa). La batteria è da 6400 mAh il che assicura una lunga durata anche alla potenza di aspirazione massima (ovvero più che sufficiente per pulire a fondo un appartamento di poco più di 100 metri quadri), e così anche la capacità dei serbatoi per la polvere e per l’acqua, rispettivamente di 420 ml e 180 ml, sono adeguati per sessioni di pulizia prolungate senza interruzioni.

Il robot offre diverse modalità di pulizia: solo aspirazione, solo lavaggio, aspirazione e lavaggio combinati, e prima aspirazione poi lavaggio. Grazie alla tecnologia di mappatura LIDAR a doppio laser con sensori TrueMapping 3.0 e il sistema di rilevamento degli oggetti AIVI 3D 2.0 con intelligenza artificiale, è in grado di eseguire una delle migliori mappature 3D della casa secondo la nostra esperienza.

In termini di efficacia durante queste settimane di prova si è dimostrato un dispositivo di pulizia affidabile e potente, risultando efficace sia nella modalità di aspirazione che di lavaggio. Grazie al livello massimo di potenza di aspirazione che riesce a raggiungere supera di fatto i modelli dello scorso anno riuscendo a rimuovere sporco e detriti anche dalle fessure e dai tappeti. C’è da tenere conto infatti che tale potenza di aspirazione è stata aumentata del 60% rispetto al modello precedente, un bel upgrade.

Il design quadrato del robot è più che promosso perché consente una pulizia accurata fino quasi ai bordi grazie al posizionamento più laterale delle spazzole, a detta dell’azienda può arrivare fino al 99,77% di copertura della superficie.

Un’altra caratteristica degna di nota, ma che già abbiamo apprezzato su altri robot, è la funzione di sollevamento automatico intelligente di 15 mm dei panni mop eliminando la necessità di rimuovere la piastra del mop quando si incontrano tappeti durante il lavaggio o l’aspirazione.

Funzionalità particolari

Ecovacs dà molta importanza all’aspetto software e lo si nota non appena lo si mette in funzione tramite l’app perché collegarlo e configurarlo è veloce e piacevole. Attualmente, con Samsung Galaxy S23 Ultra aggiornato ad Android 14, abbiamo riscontrato un problema nella visualizzazione della mappa ma sicuramente verrà risolto con futuri aggiornamenti.

Proprio tramite l’applicazione si può gestire il robot da vicino e da remoto in tutte le sue funzioni, anche qualora si rendesse necessario installare un aggiornamento software. È infatti possibile impostare ogni parametro, proprio come qualsiasi robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia alta: è possibile configurare gli assistenti vocali terzi e proprietario, visualizzare le notifiche, visualizzare il registro di pulizia con diverse informazioni, aprire il gestore video per gestire i video registrati con la videocamera anteriore, visualizzare le informazioni sulla durata residua dei componenti e degli accessori, visualizzare, personalizzare e modificare le mappe, sia in 2D che in 3D, impostare il livello di intelligenza con cui deve pulire agendo su aspirazione, lavaggio e sensori vari, visualizzare e gestire le informazioni sulla stazione di ricarica, sulle vaschette e sui moci, impostare il risparmio energetico, avviare la pulizia scegliendo fra solo aspirazione, aspirazione+lavaggio e aspirazione e dopo lavaggio e agire ancora su altre impostazioni minori.

Senza dimenticare che anche lui, come i fratelli, è dotato dell’assistente vocale proprietario Yiko, attivabile con il comando “Ok, Yiko”, che funziona veramente bene, anche in lingua italiana, e che consente di impartirgli tutti i comandi, anche specifici, utilizzando solo la voce e senza passare per assistenti terzi come Google Assistant e Amazon Alexa, comunque supportati. Aggiungo poi una cosa tutt’altro che scontata, soprattutto con i robot lavapavimenti e aspirapolvere, e cioè che la connessione col Wi-Fi di casa è sempre stabile e reattiva, per cui qualsiasi cosa si modifichi o qualsiasi comando gli venga dato viene ricevuto immediatamente.

L’applicazione ECOVACS Home è disponibile sia su Android che iOS.

In conclusione

Ecovacs Deebot X2 Omni è disponibile in Italia al prezzo di listino di 1399 Euro, tuttavia in occasione del Black Friday viene proposto in sconto a 999 euro su Amazon. Ancora una volta si propone come il punto di riferimento per la categoria fra i dispositivi di fascia alta e non ha nulla da invidiare alla concorrenza, anzi, ha anche qualcosa in più. Come detto in precedenza il design non solo lo contraddistingue esteticamente ma ne aumenta l’efficienza, la mappatura finalmente ha raggiunto un livello che rasenta la perfezione e le prestazioni di pulizia sono da primo della classe. Indubbiamente un valido compagno nelle faccende domestiche.

Acquistalo su Amazon a 999 euro invece di 1399 euro.