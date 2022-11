Alcuni di voi, specialmente se assidui utilizzatori di un Chromebook, ricorderanno quella che sostanzialmente era la novità principale dell’aggiornamento di ChromeOS 107, inerente alle scrivanie virtuali. In occasione dell’ultimo aggiornamento infatti, Google aveva introdotto la possibilità di salvare una scrivania virtuale per riaprirla e riutilizzarla in un secondo momento; ora viene introdotta un’ulteriore miglioria, scopriamo quale.

ChromeOS migliora la gestione delle scrivanie virtuali permettendo di salvarle come modello

Abbiamo già visto dunque la possibilità di salvare una scrivania virtuale sui Chromebook, per poi ritrovarla esattamente com’era dopo esserci dedicati ad altre attività; per quanto comoda sia questa funzione, una volta spento il nostro laptop tutto andava perduto.

Ora grazie ai colleghi di Chrome Unboxed, scopriamo che c’è una nuova funzione disponibile nella versione stabile di ChromeOS 107, attivabile con il seguente flag: chrome://flags/#enable-desks-templates

Come potete notare dalle immagini in galleria, dopo aver attivato il flag di cui sopra, vedrete comparire nel menù delle scrivanie virtuali una nuova voce, Salva scrivania come modello; cliccando avete la possibilità non solo di salvare la scrivania di turno, ma soprattutto di poterla ritrovare anche in seguito al riavvio del sistema.

In questo modo infatti, salvando una scrivania come modello e spegnendo il vostro Chromebook, una volta riacceso, selezionando quella scrivania dalla voce Raccolta dell’apposito menù, avrete nuovamente a disposizione tutte le app e le finestre in uso già aperte. Si tratta di un piccolo cambiamento per ChromeOS che però è sicuramente gradito, può infatti tornare utile in diversi contesti lato produttività.

Potrebbe interessarti anche: Le novità di ChromeOS in anteprima col Beta Tester Hub, disponibile per tutti