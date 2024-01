Il prossimo importante aggiornamento di funzionalità di Windows 11 è in programma per la primavera, alcuni mesi prima dell’atteso update di prossima generazione che dovrebbe portare con sé novità rilevanti dal punto di vista dell’intelligenza artificiale.

Al momento non si conosce una data esatta per il rilascio di tale aggiornamento ma un interessante indizio ci arriva da Dell (sebbene non vi siano garanzie sulla sua affidabilità).

Dell ci fornisce un assist sul prossimo update di Windows 11

Nei giorni scorsi Dell ha presentato una nuova serie di notebook, tra le cui caratteristiche vi è anche il supporto allo standard WiFi 7 e nel materiale promozionale viene specificato che tale funzionalità richiede Windows 11 versione 24H1, con la precisazione che “non sarà disponibile per il download fino al 24 aprile e per l’installazione di fabbrica fino al 24 agosto”.

Se si considera che Dell è una delle aziende partner di Microsoft, non c’è da stupirsi che possa avere delle informazioni riservate relative alle tempistiche del colosso di Redmond per quanto riguarda il rilascio degli aggiornamenti di Windows 11.

Inoltre, la precisazione relativa alla necessità di Windows 11 24H1 per il supporto allo stardard WiFi 7 è in linea con precedenti anticipazioni secondo le quali per funzionare tale tecnologia richiede un aggiornamento del sistema operativo di Microsoft.

Purtroppo al momento c’è un po’ di confusione sui programmi del colosso di Redmond per quanto riguarda i prossimi aggiornamenti del suo OS, non essendo chiaro se nel 2024 arriverà Windows 12 o se l’azienda prferirà includere le nuove funzionalità restando sempre all’interno di Windows 11.

Ad ogni modo, tale update dovrebbe essere pronto entro la fine di febbraio e disponibile a marzo per i tester come aggiornamento opzionale.

Nel corso delle prossime settimane ne dovremmo sapere di più, basta avere un po’ di pazienza.

Potrebbe interessarti anche: Ecco tutte le novità in arrivo per Windows 11 a inizio 2024